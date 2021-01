Un reconocimiento para Marilyn Lois

A la doctora Marylin Lois la conocí hace varios años. Ella, junto a varios representantes de entidades que trabajan en favor de la protección animal, estuvo como invitada a uno de los encuentros de La Hora del Té, de Listín Diario.

Sensible y con un alto sentido del compromiso, lleva más de 30 años (mal contados) trabajando en defensa de los animales. La doctora Lois se ha dedicado con sus propios recursos a curar, esterilizar y dar en adopción cientos de mascotas. “Es necesario que las personas asumamos un compromiso de protección a los animales y sus necesidades de bienestar. Necesitamos una reacción que inspire a dirigentes políticos, organizaciones y personas particulares. Justo en ese momento iniciaremos el fin de la crueldad hacia estos indefensos seres vivos”, fueron sus palabras exactas durante el encuentro.

Lamentablemente el tiempo parece haberse detenido, y aún seguimos con las mismas dolencias como sociedad.

Un logro

En esa oportunidad, Marilyn habló de su pesar por los caballos de la Ciudad Colonial. Se dedicaba a conversar con los cocheros y explicarles sobre el sufrimiento de los caballos al llevar el peso durante todo el día, sin comida ni agua. No quería que los caballos fueran maltratados y tirados a la muerte después de una larga faena.

Cuando la Arcadia del Distrito Nacional, encabezada por Carolina Mejía, finalmente dio el primer paso para cambiar los caballos de los cocheros por coches eléctricos, ahí estaba Marilyn, rebosante de satisfacción.

En conjunto con otras entidades, Lois también logró que fuese promulgada la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable. Pena que, al parecer, aún no es conocida por la mayoría de los ciudadanos, incluyendo fiscales, jueces, agentes de Amet, ni el Ministerio de Salud Pública.

Una labor admirable

A raíz del reciente incidente en el que un hombre maltrató implacablemente a su perrita y representantes de la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General de la República fueron en su rescate, luego de que el video circulara por las redes sociales - Gracias a Dios por eso – el nombre de la doctora Marilyn Lois vuele a asociado a las buenas acciones.

Esas mismas redes sociales que clamaron justicia para la lastimada mascota, ahora se hacen eco de una solicitud para que la “abogada de los animales” reciba un reconocimiento por su incansable trabajo.

“Todos sabemos que los animales pueden sentir dolor, pero a pesar de esto no hay una correcta protección. Ellos siguen sufriendo innecesariamente debido a la crueldad intencional y no intencional, a la ignorancia y a la negligencia de los seres humanos”, me comentó Lois con el alma herida el día que nos reunimos.

¡Yo estoy de acuerdo con usted, doctora! También creo que República dominicana necesita urgentes cambios en las políticas y la legislación para promover actitudes positivas hacia los animales en todos los rincones del país.

Confiamos en que la valiosa labor de la doctora Lois sea reconocida como ella merece, y estaré feliz de poder publicarlo.

¡Hasta el lunes!