Maritza Morillo Suero

Santo Domingo

Es una tradición agradecer a Dios por los logros obtenidos durante el año que finaliza y al recibir con beneplácito el que se aproxima. Este 2020 no será la excepción, y más aún después que la humanidad vive tantas situaciones difíciles, como el confinamiento y pérdidas humanas, a raíz de la pandemia que azota el mundo por el Coronavirus.

Luego de tanta tristeza por verse sometido a un estilo de vida no imaginado, lo que más se desea es un 2021 cargado de cosas positivas que lleve alegría y devuelva la confianza y seguridad en los hogares, dice la pastora Montserrat Bogaert, de la iglesia Monte de Dios. Su mensaje es:

Levántate y haz que cada día tú vida sea una victoria

Las situaciones que vivimos, si no sabemos manejarlas, van a determinar nuestro presente y nuestro futuro. Por esta razón, vemos que tantas personas se dejan arrastrar por las circunstancias y no son capaces de enfrentarlas con valentía. No han aprendido a confiar en Dios: su fe es muy débil para mantenerse de pie y no desmayar.

A diario, millones de personas pierden grandes oportunidades porque dejan que las circunstancias los dominen y los despojen de todas las bendiciones que Dios les tiene, pues no pueden levantar sus ojos a lo alto y creer en el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Pero no podemos seguir viviendo bajo esas condiciones que nos impiden avanzar y disfrutar la vida a plenitud.

Los gigantes no pueden determinar tu fe ni hacer que tu vida sea silenciada y vivas en desesperanza, teniendo a un Dios que te dice en Isaías 41:10: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.

Él no quiere que vivas angustiado, temeroso, inseguro, esperando lo peor; sino que aprendas a descansar en la Palabra, no rendirte, ser valiente y tomar dominio de aquello que quiere dominarte porque Tú no estás solo. Él está contigo para sostenerte, ayudarte, fortalecerte y que nada te haga desfallecer porque eres su especial tesoro por el cual entregó a su hijo, por amor.

Tienes un futuro glorioso de la mano del hacedor de milagros para cambiar tu historia de fracaso en victoria y proclamar al mundo que para Dios no hay nada imposible.

Levántate y haz que cada día tu vida sea una victoria, dando testimonio a los demás de que sí se puede cambiar la tristeza en baile y el luto en óleo de alegría cuando ponemos nuestros ojos en Él.