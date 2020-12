Caro Rainer comparte los beneficios de la ‘alimentación consciente’

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Caro Rainer es licenciada en Psicología Clínica especializada en Nutrición Holística e Integral. Según explica, su misión es guiar a las personas a crear, no solo hábitos saludables alimenticios, sino hábitos de salud espiritual, salud financiera, física y mental mediante la práctica de pequeñas acciones diarias que nutran sus cuerpos y sus almas.

“Para lograrlo he creado mi propio método de coaching combinando técnicas de psicoterapia, estrategias de Programación Neuro-lingüística, Nutrición Integral para ayudar a las personas a alcanzar sus metas y objetivos de vida”, explica la joven empresaria certificada en Coaching y Gestión de Salud, Vida y Negocios.

Su propuesta se trata de un método innovador basado en ‘alimentación consciente’. “Mindful Eating” consiste en una práctica que puede ayudarnos no solo a bajar de peso sino también a prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes o hipertensión y así mejorar la calidad de vida”, plantea Rainer.

“Cuando hablamos de mindfulness nos referimos a la práctica de estar presentes y atentos a lo que hacemos. No hace falta ser yogui para tomarse cinco minutos y hacer unos ejercicios simples de respiración profunda ni tampoco ser un Gourmet para aprender a comer de manera saludable, pausada y placentera. Se trata, en definitiva, de una práctica simple, que podemos hacer todos. Poner pausa y prestar atención a nuestras acciones disfrutando el momento presente”.

Según la experta, en la vida moderna se hace muy difícil poner una pausa. El estar constantemente apurado, y haciendo cosas contra reloj genera estrés. “Llenamos el calendario de actividades que no podemos cumplir y así sin saberlo vivimos en la vorágine diaria. El estrés o ansiedad genera que las personas no solo coman de más, sino que elijan comidas rápidas y poco saludables para salir del apuro. Otras personas no comen en todo el día y por la noche nada les alcanza. La misma agenda llena de actividades laborales deja poco tiempo para el cuidado personal y el ejercicio”.

La práctica de comer consciente o Mindful Eating es algo que se puede hacer todos los días solo requiere del ejercicio de dejar todo lo que distrae y concentrarse en sentir.

Recomendaciones para poner en práctica la alimentación consciente:

1. Apaga o coloca en silencio tus dispositivos electrónicos: Tómate el tiempo para relajarte y disfrutar de la comida sin interrupciones, los dispositivos electrónicos crean distracciones.

2. Da las gracias: Agradece la comida que está delante de ti. Se necesita de mucho trabajo para preparar y producir la comida que estás a punto de comer. Tomate una pausa para un momento de gratitud.

3. Agudiza tus cinco sentidos. Alimentarse conscientemente incluye los 5 sentidos, así que toma nota de la apariencia, aroma, texturas, sabores y sonidos de la comida. Puede que te des cuenta de más cosas sobre tu comida. Menciona los sabores considerando los básicos: amargo, dulce, salado y agrio. A veces los alimentos contienen más de uno, ¿puedes darte cuenta de la diferencia? También puedes observar la textura. ¿El bocado es crujiente o cremoso? ¿Está seco o húmedo? Prestarle atención a la textura de cada bocado, puede hacer que tu alimentación sea una experiencia. Qué tal que descubres que prefieres crujiente y seco en lugar de cremoso y húmedo

4. Baja el tenedor Entre bocados, deja los cubiertos en el plato para ayudar a disminuir el ritmo. Este hábito puede ayudar a prevenir comer en exceso. Alimentarse conscientemente puede ayudar a que tu alimentación sea una experiencia más satisfactoria

5. Elige una buena compañía: Si estas con tu familia o un almuerzo de negocios habla de temas amenos y trata de no discutir en la mesa. Esto genera estrés y uno tiende a comer de más.