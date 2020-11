Celeste Pérez

Santo Domingo

Cuando trabajas en un medio de comunicación tan importante como Listín Diario, tienes una gran ventaja: la oportunidad de conocer personalidades relevantes. Unas dejan buena impresión, otras no tanto, pero siempre algo se aprende.

Un día, hace tanto que ya no importa, llegué a una oficina para entrevistar un empresario que formaría parte de la serie Protagonistas, de la sección Las Sociales, que me honro de ser la editora. Su despacho lucía impecable, cada cosa en el lugar perfecto. Lo recuerdo perfectamente porque soy muy observadora.

Olía a lavanda y no contuve preguntar. Con simpatía abrió una de las gavetas y me mostró una bolsita de textura de saco desde donde procedía el agradable aroma. –Me inspira – dijo sonriendo. Sobre una mesa, ubicada a pocos pasos del escritorio, descansaba un libro, "Guía para la Inteligencia Emocional en el Mundo Real", de Justin Bariso. No le presté atención, pero la imagen quedó guardada en una de las fotografías que hace unos días encontré en la computadora.

El secreto

Durante la entrevista, de pregunta en pregunta, fuimos hablando de todos los contextos de su vida. Algunas respuestas fueron espontáneas, otras más pensadas, para las que tomaba un tiempo de silencio de diez a quince segundos, aproximadamente, y que me parecía bastante incómodo. Aunque para él era la forma de meditar las respuestas. ¡Bien entrenado! Pensé al alejarme. Debo reconocer que al escuchar con calma la grabación sus respuestas eran tan precisas, bien argumentadas y coherentes, que decidimos publicar en formato de preguntas y respuestas para no tocar ningún punto de sus ideas.

La sorpresa

Casualmente me encontré con ese mismo libro en la casa de una amiga psicóloga, y de inmediato lo relacioné. ¡Es buenísimo! Exclamo cuando vio que lo tomé en las manos. “Si lo lees – agregó – jamás tendrás que arrepentirte por haber respondido algo indebido”.

Bonita sorpresa cuando descubrí que “La regla del silencio incómodo” es un concepto que propone el autor en la obra. Consiste en aprender a que cuando te enfrentas a una pregunta desafiante o te sientes nervioso, en lugar de responder rápido para verte ágil o hasta inteligente, haces una pausa para pensar profundamente la respuesta y sus implicaciones.

Este método lo utilizan empresarios como Jeff Bezos, Tim Cook e incluso Steve Jobs, por lo que no dudo que esta regla es una herramienta valiosa de la inteligencia emocional, que permite equilibrar el pensamiento y las emociones, en lugar de reaccionar basado en los sentimientos. Ese era el secreto de mi entrevistado.

La inmediatez puede ser una trampa, a diario lo comprobamos en las redes sociales o en algunas declaraciones de prensa de ministros. De mi parte, para no quedarme con las dudas ya pedí el libro y luego les cuento mi experiencia.

¡Hasta el lunes!

