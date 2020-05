Hechos y realidades inspiran el surrealismo de Juan Carlos Reyes

Celeste Pérez

A Juan Carlos Reyes lo inspiran muchas cosas: Una película, una conversación, un hecho histórico, una anécdota, un sueño… Su imaginación vuela sin límites, y de alguna manera logra conectar al público con su propia infancia, con un lugar en el que alguna vez no había nada de qué preocuparse, o con un espacio salpicado de felicidad.

Oriundo de Santiago de los Caballeros, desde muy temprana edad mostró interés por las artes visuales, sorprendiendo a sus mentores por su dedicación al dibujo. A sus 20 años comienza a recibir tutoría del laureado profesor Chiqui Mendoza y realiza su primera exposición colectiva en la Casa de la Cultura, en su ciudad natal.

“Mi relación con el arte es muy sincera, a veces dominante, con pequeñas diferencias, pero al final disfruto de un buen resultado”, confiesa el artista egresado en el 2008 de la Escuela de Diseño Altos de Chavón. “Siempre he mantenido una producción constante – agrega – aprendiendo lo que trae consigo cada día y llevando mi arte donde quiera que voy”.

Estudió Arquitectura en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), pero su amor por el arte lo llevó a transitar un sendero más apasionante. Según sus propias palabras: “Siempre estoy buscando algo diferente que aporte a mi trabajo. La energía positiva surge con cautela en nuestras vidas para mostrarnos algo que no veíamos, pero que trasmite un sentimiento especial para no dejarnos indiferentes”.

La curadora de arte Carla Abusada se refiere a Juan Carlos Reyes como un artista tan especial como su propuesta. “Su intención es romper con lo establecido, combina ideas tradicionales y otras propias de la vida y el arte. Frente a su obra, solo basta agudizar los sentidos para poder construir conexiones. Situación curiosa donde la materia prima para la creación y los procesos del arte, actualmente, parece no encontrarse en el interior del taller, lo cual exige al artista una labor de pescador de momentos que lo llevan a descubrimientos y le permiten utilizarlos en su propio laboratorio artístico”.

Detalles de ‘Serendipia’

Sobre su más reciente exposición, ‘Serendipia’, (hallazgo afortunado que se produce de manera accidental), presentada en Galería de Arte San Ramón, Carla Abusada, sostiene: “Las obras de esta colección tienen un toque de misterio y sorpresa. El título escogido por Reyes es una reafirmación de su rol como cronista visual y de su conciencia de que cada acción es una posible causa de un efecto mayor. Esta conjunción transmite su deleite por crear sin reglas, alejado de los sistemas del arte y toda clase de formulismos”.

En esta nueva serie, el artista agrupó 15 obras de arte en óleo en distintos formatos y dimensiones de un surrealismo sugestivo y simbólico, inspirado en hechos y realidades. La muestra invita a una reflexión íntima de la existencia, en la cual Reyes presenta su interpretación de descubrimientos valiosos a través de figuras infantiles utilizando el color, sombras, formas y elementos que incorpora en sus creaciones.

Habla el artista

En ‘Serendipia’ estaba buscando algo diferente en mis obras, algo que me diera esa fuerza de seguir explorando en este mundo del arte. En el proceso me he dado cuenta que cada obra tiene el encanto de un hallazgo nuevo y a la vez casual.

Trayectoria

Ha participado en seis exposiciones individuales y 12 colectivas con los artistas Iván Tovar, Elsa Núñez, Guillo Pérez, Ramón Oviedo, entre otros. En el 2014 participó en la exposición ‘Arte dominicano hoy’, en el Instituto Cervantes de Londres. En el año 2011 presentó la exposición ‘Análisis de la naturaleza humana’, en la embajada de Francia. Ese mismo año participó en el Concurso de la Bienal de Santo Domingo.

Su segunda exposición ‘Psicología de la naturaleza’, también fue en 2011, en la galería de Altos de Chavón. Ese mismo año obtuvo un galardón en el Concurso Nacional de Pinturas por los Valores, en Santo Domingo; y en 2005 y 2003 el Premio del Concurso de Afiches del Carnaval, Don Tomás Morel, en Santiago, R.D.