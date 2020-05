El mundo cambió, ¿usted está preparado para cambiar?

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

En lo últimos días he conversado con amigas, con expertos y con mi coach, sobre el presente y lo que vemos a futuro. Lo que me ha dado la oportunidad de tener una mayor visión o claridad de los aspectos que debemos implementar, pues el mundo nos ha presentado la opción de que nos adaptamos o sucumbimos. Los últimos dos meses han sido días sin precedentes, noticias terribles, datos alarmantes, medidas extremas, distanciamiento físico y aislamiento social, nunca antes visto, pero lo más importante es el momento de transformación al que nos enfrentamos.

Cambio

Quizás muchos de nosotros estamos a la espera de las decisiones de otros, o del gobierno, para saber qué hacer y por dónde vamos a dirigir nuestras acciones, quizás hemos perdido la fe y no tenemos esperanzas después del coronavirus, pero es justamente ahora cuando debemos revestirnos de resiliencia y enfrentar la realidad que lamentablemente no solo nos afecta a nosotros y que muchas acciones tampoco están en nuestras manos. Debemos estar al frente de nuestra vida y vivir la transición de la era industrial a la era digital, es el momento de reinventarnos porque el cambio radical es inminente.

Todo a través de una PC o el móvil

Desde hace muchos años estamos inmersos en una era que se mueve con rapidez, que encontró un nicho en los nativos digitales y nosotros no nos adaptamos, ni nos preparamos. Hoy son muchos los que por la situación que nos ha impuesto la pandemia y por la inmediatez de volver a la vida normal que algunos exigen, nos hemos detenido en la opción digital, en el ‘delivery’ y en el recoger, ahora que lo prima son las transacciones vía el ordenador o el móvil inteligente, entonces, levantamos las miradas al horizonte y vemos lo moderno de una época que nos gritó con tiempo a través de las brillantes ideas de Amazon, Uber, Apple, Spotify, Nexflix. LinkedIn, Expedia y TripAdvisor, solo por citar a los grandes, pero miles de emprendedores han marcado el terreno y han creado ofertas de servicios y negocios que han dejado atrás los viejos estándares de mercados tradicionales y han hecho una verdadera transición del mundo análogo basado en papel a una sociedad digital.

Busque sus oportunidades

Sé mejor que nadie que estos días han sido duros, difíciles y en algunos casos devastadores, a veces perder las energías, el entusiasmo y ver el espacio sombrío es más trágico que perder algo material. Pero si aún nos queda fuerza y estamos vivos es el momento de indagar, investigar, observar, reaprender, atrevernos y lanzarnos bajo la sombrilla de aquellos que de la nada cambiaron su mundo, conocer los procesos de otros nos ayudará a encontrar oportunidades para no quedarnos fuera, para aprovechar los huecos que nos presenta el nuevo panorama.

El desafío

Es aceptar que ya el cambio se dio. Que nosotros no podemos predecir el futuro, pero si podemos estar preparados para ello. Si no sabe cómo, busque ayuda, no se quede estático, sea creativo y dedíquele un tiempo definido en su agenda diaria a sus ideas, sus sueños y a lo que usted aspira, no se preocupe si lo que quiere ya está en el mercado, todo está hecho, su deber es darle su toque, hacerlo a su estilo porque si usted no se ha dado cuenta, “el sol sale para todos”. Está claro que el mundo ya es diferente, ¿está usted preparado para sobrevivir a ello?

Con el favor de Dios nos leemos la próxima semana.