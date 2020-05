Carolina Mejía: Un referente en la política dominicana

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Hace mucho tiempo que llevo un lema de vida: “Una mujer que llega a la cima de una posición cualquiera, es una puerta que se nos abre a las mujeres que venimos detrás…”. Esa teoría la construí cuando celebré al ascenso de una “amiga” a una posición pública. Amo y valoro mi género, festejo, apoyo y comparto cuando una mujer se destaca en las distintas áreas del saber, desde la ciencia, la tecnología, el deporte, la industria, la política o el Estado. También reconozco a las amas de casas, las que emprenden vendiendo por catálogo o a través de las redes, las que tienen salones de belleza o tiendas, las que cocinan en un restaurante o las que tienen una fritura. El simple hecho de tener una idea, desarrollarla y posicionarse en el mercado a base a la creatividad, el ingenio o el criterio con el que crean sus negocios, las convierte en personas diferentes y merecedoras de nuestro reconocimiento.

Cuando una gana

En los últimos días he puesto mis ojos en la política local, porque es un segmento difícil de entender, los casos están ahí y es parte de mi trabajo. Hay estudios y teorías bien sustentados que demuestran que las mujeres no votamos por mujeres, sin embargo, en los en la historia reciente las mujeres hemos escalado a importantes posiciones electivas, nuestro voto es importante y define posibles ganadores. Me he convertido en una observadora de los pasos de Milagros Ortiz Bosch, de Margarita Cedeño y de Carolina Mejía, aunque no los comparta, pero son un referente para las mujeres, sin importar el político partidario. En la distancia he encontrado cualidades muy distintas en las tres y coyunturas muy disímiles que les han permitido a estas mujeres volar alto en el mundo de la política dominicana, también tienen rasgos en común que sustentan las posiciones que han alcanzado. El punto más importante que pude encontrar en ellas es que “cuando una gana, ganamos todas”.

Carolina Mejía

Desde lejos he advertido que esta mujer posee una “aura” especial. Tiene gracia para encantar a la gente, pero sobretodo una personalidad que le permite hacer “clip” y conquistar, que se alzara con la posición de ser la primera alcaldesa de la Primada de América, lo deja claro. La llegada de Carolina Mejía a la alcaldía del Distrito Nacional activó en los últimos días la vida de los dominicanos, que nos olvidamos de la pandemia y nos expresamos abiertamente sobre ella en las redes sociales. Carolina, desde antes de alcanzar la nominación, había marcado con su forma y su estilo el mundo político nacional, sin embargo, al arribar a su posición el día de la juramentación su “look” y los mensajes que pudimos advertir en el mismo la convirtieron en el tema obligado y en viral en las redes. Advertí con sorpresa cómo muchas mujeres celebramos su hazaña, no encontré comentarios de repudio o de maltrato, tampoco leí comparaciones, ni siquiera de sus opositores, pero lo que más me gustó fueron sus palabras, su inmediata inserción laboral, dejando claro un mensaje de compromiso y responsabilidad, cualidades que adornan a las mujeres, esto la mostró un ser lleno de humildad y pienso que eso le ha dado conexión con los capitaleños.

¿Cuál es el reto?

Tomado posesión llegó también el momento de cumplir con sus propuestas y mantener el orden, trabajar en la limpieza y organizar el tránsito en la capital dominicana. Ya es hora de mostrar con acciones concretas sus talentos y las cualidades que los capitaleños encontraron en ella para darle ese importante voto de confianza. El coronavirus pudo haberle cambiado los planes, pero en los primeros cien días deberá demostrar su liderazgo y planes concretos, porque así cómo la población la quiere, así tiene sobre ella todas las miradas esperando ver sus decisiones.

Con el favor de Dios nos leemos la próxima semana.