Aurín Rodríguez: Una ruta para alcanzar la paz

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Un nuevo título sale a luz. Pertenece a la escritora Aurín Rodríguez, se trata del libro ‘Una nueva ruta en 40 días’. En esta publicación, la autora confiesa que “ha derramado su corazón narrando de forma sencilla sus más íntimos testimonios, anécdotas y las enseñanzas que le han brindado una ruta para alcanzar una vida llena de paz”.

Con la obra, la escritora desea que los lectores se atrevan a vivir de forma diferente, “dejando a un lado el miedo, el pasado, la timidez y otros obstáculos. En su lugar, tomar el liderazgo del proceso de la vida, porque no es válido levantarse a ver lo que trae el día, hay que levantarse con un propósito en mente”.

Con una inquebrantable fe cristiana, Rodríguez, madre, conferencista, coach de vida y escritora, es también una influyente líder que impulsa a miles de mujeres a través de sus conferencias y redes sociales con un mensaje positivo y alentador. “El día más trascendental de mi vida fue el 9 de enero, de 1988, cuando acepté a Cristo como mi Salvador. El día que entendí que su muerte fue por mis pecados y que en la cruz fui perdonada y redimida”, comenta.

Se formó en Administración de Negocios (MBA) de la universidad UQAM de Quebec, en Canadá. Labora como vicepresidente Senior en una de las instituciones bancarias más importantes de República Dominicana. Tres obras forman su bibliografía al momento: ‘Una nueva ruta en 40 días’, ‘Mi agenda de oración’ y ‘Administrando sabiamente nuestras finanzas’, y confiesa, que no se cansa de leer y escribir. “En la actualidad estoy leyendo por segunda vez dos libros: ‘¿Quién me desconectó el cerebro?’ y ‘Praying for your elephat’, y por primera vez, ‘El Monje que vendió su ferrari’, de Robin S. Sharma, es curioso, pero nunca lo había leído.

¿Cómo logra combinar sus roles?

Soy Aurín la madre, la ejecutiva, la maestra y la escritora donde quiera que estoy. Gracias a Dios he mantenido una trayectoria exitosa en mi carrera, no he descuidado mi rol en la banca, por el contrario, me propongo crecer cada día educándome y esforzándome en mi trabajo. Una de mis aspiraciones es escribir un libro de mis aprendizajes en el mundo de la banca, no un libro de finanzas, ya ese lo hice, un libro sobre lo que ha sido mi ruta de crecimiento en el sector. Y para poder hacerlo bien recuerdo siempre el verso bíblico que dice “Todo tiene su tiempo debajo del sol”, hay tiempo para escribir, para reír y para la banca.

¿De dónde nace su inspiración por escribir?

No recuerdo una etapa de mi vida en la que no estuviera escribiendo. Lo hago desde niña, mi pasatiempo era hacer poemas y novelas románticas. En la adolescencia y hasta los 22 años, cuando conocí a Jesús como mi Salvador, mis escritos eran sobre injusticias sociales o temas que afectaban a los demás. EL impacto de La Biblia y de Jesús como Maestro en mi vida, fue tan fuerte que diseñé un blog personal en el cual publiqué por varios años, estudios bíblicos aplicados a la vida diaria. Mi abuelo paterno era escritor y periodista, su pasión lo llevó a formar la imprenta El Heraldo, pero no lo conocí, solo he escuchado sus historias, entonces pienso que es un tema de ADN.

¿Para su más reciente libro, le inspiró alguna persona o situación en particular?

He escrito tres libros, cada uno ha tenido varias fuentes de inspiración, aunque en todos hay un elemento común: Ayudar a otros. En el caso de mi reciente obra, ‘Una nueva ruta en 40 días’, observé que muchos anhelan una nueva vida, tomar rutas diferentes, aprender a hacer las cosas de otra forma, pero todo se quedaba en un anhelo; no profundizan en su interior, para conocer los obstáculos internos que le impiden tener la vida deseada. Este libro exhorta a poner en manos de Dios el corazón y todo lo que allí habita. La Fe se atreve a pedir a Dios escudriñar su vida porque sabe que cuando Él lo hace, su principal objetivo será restaurarnos.

¿Existe un horario propicio para ponerse a escribir o cualquier momento es ideal?

Trabajo en la banca y con varias responsabilidades, por tal razón pierdo mucha de la inspiración que viene en momentos del día, y que me gustaría dejar plasmada en el papel. Para mí lo mejor es escribir cuando llega la musa, pero no siempre puedo darme ese lujo. Lo que hago para ayudarme, es tomar notas de voz que luego trato de plasmar. Los fines de semana y temprano en las mañanas son mis mejores momentos para hacerlo. Hace poco leí que un escritor debe escribir mínimo 15 minutos al día, pero aún no he logrado esa meta.

Bibliografía

Contado por la autora

‘Una nueva ruta en 40 días’. La obra es una invitación para analizar nuestros corazones, porque si el cambio no nace en nuestro interior, no tendrá permanencia. Este libro exhorta a poner en manos de Dios el corazón y todo lo que allí habita. A tomar acciones, y a no permitirte dejar de intentarlo. Es, además, una guía práctica para apoyarte con tu vida diaria, cómo manejas tu tiempo, con quién te relacionas, qué debes dejar en el pasado para hacer espacio a todo lo bueno que el futuro tiene para ti.

‘Mi agenda de oración’. Es un colorido diario de registro e información sobre el potencial de la oración, que además es un documento para registrar peticiones.

‘Administrando sabiamente nuestras finanzas’. Un manual de mayordomía y principios bíblicos sobre la administración de forma equilibrada, medible, y real, que muestra al lector cómo ahorrar, controlar sus gastos, cómo hacer un presupuesto y ser de bendición a través de la generosidad.