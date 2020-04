Rhodie Lamour ‘Amor y estilo: Una pareja ganadora’

Ivelisse Villegas

Conocí a Rhodie Lamour hace unos años durante un taller sobre imagen personal que impartió a periodistas. El impacto positivo fue perecedero, y el por qué lo contesta cada página de su libro ‘Amor y Estilo: Una pareja ganadora’.

La coach de Imagen vivió en República Dominicana por mucho tiempo, lapso que fue jugoso en el mercado laboral y empresarial, al aportar sus conocimientos ensamblados en Estados Unidos y en su país natal, Haití. Pero, ¿qué es lo extraordinario en ella’.

Lamour es una mujer de metas que suman. Cuando salió de Haití su plan era estudiar por cuatro años en República Dominicana y luego mudarse a Canadá. De hecho, dice que conoció a Canadá primero que a Quisqueya. Este plan se logró, pero con una tremenda curva en el tiempo porque después de estudiar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Ingeniería de la Telecomunicaciones, se quedó en el país 14 años más por varias razones: Ejercer en la nación donde había estudiado, y casarse con su esposo, Jean Eric Masséna, apreciado en el país por su talento de músico.

“Y cuando finalmente inicié el proceso migratorio hacia Canadá (donde ya vivían mis familiares como abuela, tíos y primos desde antes de mi nacimiento) encontré un gran atraso por el terremoto que pasó en Haití. Porque al estar residiendo en República Dominicana fuimos considerados haitianos fuera de peligro, por no haber sido víctimas directos del terremoto. Por lo que vivir hoy día en Canadá es dar curso a mi plan de vida inicial”, confiesa.

¿Por qué decide irse de RD estando bien posicionada en el mercado?

Me tuve que ir en un muy buen momento de mi carrera en RD (que agradezco). Pienso que di el mejor salto y ahora soy más internacional y voy a Estados Unidos con más facilidad por la proximidad. En conclusión, más mercado y una exposición globalizada. Y el buen posicionamiento es como el fuego en mi cohete por permitirme no empezar desde cero sino con una base, la experiencia. Y se ha tomado en cuenta para varias decisiones aquí en Canadá.

¿Qué le inspiró a escribir ‘Amor y Estilo: Una pareja ganadora’?

Desde pequeña sabía que Canadá es un país de libros y viví con la ilusión de que sí llegaría a vivir ahí me pudiera convertir en una escritora. Y así fue. Como sabía que a mi llegada no iba a tener clientes de una vez, pensé que en mi primer invierno, escribir podría ser una buena opción para producir y mantenerme enfocada. Soy muy intencional en mis acciones y voy preparando los planes poco a poco y deseaba un tema que fuera útil a hombres y mujeres, y que cada lector pudiera encontrar por lo menos un párrafo que le fuese agregar valor en su vida. Y que también se relacionara intrínsecamente conmigo.

¿Para quién es el mensaje?

El mensaje de mi libro es para hombres y mujeres que desean mejorar su relación de pareja o prepararse para ello, haciendo de su estilo de vestir un aliado de comunicación. Contemplamos también distintas realidades de parejas como las vacaciones y las redes sociales. La composición de la familia, edades de los compañeros también son tomados en cuenta. Al leer mi libro, cada quién podrá discernir algo más del lenguaje de las ropas y cómo usarlo a su favor en la relación y hasta interpretar los mensajes de su pareja.

¿Cómo se siente ahora, con esta pandemia que lo menos interesa es la imagen?

La verdad creo que la pandemia vino a cambiar el orden mundial, la forma de ver las cosas y hacer negocios. En este orden, buscando cómo ayudar y qué puedo ofrecer, me di cuenta que la imagen en los medios digitales, combinado a mi experiencia laboral, me hace una mujer referente en este momento. (Cabe decir que trabajé para CISCO, una vez en una empresa internacional donde mis clientes y superiores vivían en diferentes países). Mis orientaciones ayudan a adaptar al personal al trabajo remoto, a prepararse para esta novedad para muchos y a mantener al personal enfocada en la crisis conociendo sus oportunidades.

Como asesora de imagen acompaño al ser humano y a las empresas cada vez qué hay un cambio muy importante y esta pandemia es uno.

Por eso he estado dando charlas corporativas virtuales para orientar a los equipos de cómo comportarse frente a la crisis y cuáles son las oportunidades de su imagen justo ahora. A la vez, es la oportunidad de las empresas de preparar a sus colaboradores para el después de la crisis.

¿Cómo vive en Montreal en tiempos de Coronavirus?

Es un momento difícil de mucho dolor y mucha tristeza. He ido perdiendo de mis conocidos sin poder ir a sus funerales. No puedo visitar a mis familiares que viven a pocas cuadras por más que los ame. A veces siento mucha tristeza de solo hablar con mis padres por Facebook y otras aplicaciones y no poder estar con ellos. No soy exigente, me adapto a lo que se puede porque hay que entrar a esta realidad y agradecer, pero a veces uno se pregunta el por qué. El miedo de todos a todos cambió mucho la vida. El deseo de abrazar es más fuerte, la gente nos importa mucho más y uno recuerda que una sonrisa siempre ha sido un regalo hermoso.