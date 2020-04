Esperanza en la pandemia: Un mensaje positivo ante la crisis

Maritza Morillo Suero

Maritza.morillo@listindiario.com

Santo Domingo

En estos tiempos difíciles es importante motivar a mirar más allá de las malas noticias y propagar fe y la ilusión de un mañana mejor.

El equipo de Sociales en busca de llevar un mensaje de aliento a nuestros lectores, invitó a varios empresarios a compartir un mensaje esperanzador en estos momentos en que la pandemia del coronavirus tiene a millones de personas en el mundo confinados en sus casas.

Julio Rafael Curiel - Farmacia Carol.

Entiendo que esta pandemia está obligando al empresariado a reformular y replantear las necesidades esenciales de sus empresas, evaluar gastos eficientes versus aquellos que no representan un valor agregado al negocio. La crisis nos ha llevado a conocer más a nuestros clientes, sus hábitos de consumo y su accionar en base al instinto primario que todo ser humano posee. También nos ha llevado a entender que el activo más importante que tenemos es nuestro personal. Estoy seguro que seguiremos adelante, que nunca es más oscuro antes que el amanecer. Como país somos fuertes y resilientes. El dominicano ha demostrado una y otra vez que no hay nada que lo detenga y esta pandemia no será la excepción. Es momento de ser fuertes, mirar con esperanza el futuro, fortalecer nuestro núcleo familiar y prepararnos para construir un mejor mañana, en solidaridad, compañerismo, cooperación y unión.

Arturo Marroquín - Industrias San Miguel.

Esta una prueba de que definitivamente las crisis son oportunidades y traen consigo enseñanzas. La vulnerabilidad colectiva que acarrea esta pandemia es una lección de la importancia de velar por el bienestar de todas las personas, sin excepción. Nos guía a trabajar unidos y a entender cuáles son las prioridades que aportan resultados sostenibles a un país. Estamos preocupados, por impacto social y económico que tendrá a largo plazo esta situación, pero juntos podemos salir victoriosos. Con esta crisis tenemos dos oportunidades seguras, disminuir el contagio si implementamos las precauciones debidas y aprender de todo esto para forjar un futuro mejor.

Miguel Roig - Grupo Roig.

El Coronavirus es algo sin precedentes. Nos ha demostrado la vulnerabilidad en la que vivimos en el mundo entero. Es un virus que no discrimina y que ha creado un nuevo despertar en toda la humanidad. Nos ha enseñado que lo más importante es la salud y el bienestar de nuestra comunidad, que debemos de ser solidarios y cuidar de nuestra gente; familia, colaboradores y vecinos, que todos somos parte de una gran cadena, en la cual todos somos necesarios. Estoy convencido que saldremos fortalecidos como nación y que las lecciones aprendidas les servirán a nuestros gobernantes, empresarios, a los trabajadores, al sector salud (los verdaderos héroes), y al mundo. A partir de esta pandemia seremos más conscientes de lo delicada que es una sociedad y de que la unidad es nuestra fortaleza.