Testimonios de la cuarentena

CELESTE PÉREZ

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Un poco a la fuerza y sin haberlo planificado, el cam­bio de rutina a consecuencia del confinamiento por la crisis de salud generada por el coronavi­rus, ha conectado a muchas per­sonas con un ritmo de vida más tranquilo, probablemente, como nunca lo habían imaginado. Las prisas han quedado atrás. Aho­ra nada parece más urgente que descubrir la esencia propia del ser humano. Este tiempo tam­bién ha sido una oportunidad para compartir un poco más con los hijos y la pareja, para descan­sar, leer, planificar… Aquí una muestra de algunos testimonios positivos que trae consigo la cuarentena.

Eduardo A. Cruz

Presidente ejecutivo de Grupo Humano

Fortaleza. En estos días en la casa re­leí el libro ‘El hombre en busca de signi­ficado’, de Víctor Frankl, cuyo tema gi­ra alrededor de la frase de Nietzsche: “Quien tiene un porqué para vivir pue­de soportar casi cualquier cómo”. An­te esta crisis me he preguntado cual es el porqué de mi vida y eso ha fortale­cido mi resiliencia. Estando en la posi­ción de poder ayudar, trabajo día a día con entusiasmo, superando las limita­ciones de distanciamiento social para encontrar soluciones creativas. De esta forma encuentro el cómo, desde mi rol, contribuir positivamente para superar esta crisis, por mi familia, mis amigos, mi empresa y mi país.

Sonia Villanueva de Brouwer

VP de Relaciones Públicas en Grupo Viamar

Cónsul Principado de Mónaco

Paz. Al principio de la cuarentena me dejé llevar de toda las noticias que bailaban en las redes socia­les, pero me di cuenta que tenía que protegerme y tomarlo con pinzas. Me di cuenta de la im­portancia de centrar mi vida en Dios, la necesidad de robustecer mi fe, solo así conseguía la paz. He disfrutado mi hogar, mi fami­lia completa, con mis dos hijos, mis colaboradores. He tenido la oportunidad de apreciar la gran­deza de Dios en la naturaleza viendo las pequeñas cosas, como el botón de una flor abriendo de un día para otro, como una ga­ta coqueteando con el enamora­do o como un pájaro carpinte­ro decorando una palma con su pico. Quiero destacar las múl­tiples sesiones de Skype, Han­gout, Meet, Teams, Zoom etc. que nos mantienen manejan­do las instituciones de forma re­mota y que seguro continuarán siendo utilizadas en tiempos nor­males. Hoy pido misericordia por los que padecen, sabiduría y fortale­za para los médicos, enfermeras y el personal activo en la crisis. ¡Guíalos y protégelos mi Dios, y que la justi­cia divina prevalezca!

Frank Rainieri

Presidente y CEO de Grupo Puntacana

Esperanza. Todos hemos vivi­do momentos difíciles en nues­tras vidas. Algunos económicos, otros de salud y otros emociona­les. En esta coyuntura se unen las tres situaciones, lo que hace el momento más difícil. Pero es­tamos seguros de que juntos, lo­graremos rebasar esta pandemia y de que saldremos fortalecidos como mejores personas, mejo­res familiares y mejores domini­canos. Una vez más les recuerdo que no es más oscura la noche que antes de amanecer. Proba­blemente estamos atravesando la parte más oscura de este ca­mino, pero les aseguro que ¡vol­verá a amanecer!

(Cada semana en las redes so­ciales el empresario compar­te un mensaje de esperanza y unidad)