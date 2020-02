Katherine Motyka: Energía solidaria

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiariol.com

Santo Domingo

Con tan solo dar un clic al nombre de Katherine Motyka en el buscador de Google la pantalla se nubla con imágenes de ella, como altoparlantes de sus fructíferas y bien aceptadas acciones por un conglomerado de la sociedad presto a dar a los que menos pueden.

Su temperamento se ajusta perfectamente al proyecto que la ha hecho merecedora de tantas dádivas: 'Jompéame.com'. Así es ella, todo impulso, ímpetu y energía hacia todas las personas que la solicitan en busca de una ayuda para sanar, obtener un bien material o simplemente, alcanzar un sueño.

Este proyecto, que surgió en un Startup Weekend, le ha cambiado la vida a Katherine. Es mucho ajetreo. ''El año que pasó fueron pocos los fines de semana que tomamos libre. Para que tengas una idea, se inició enero y todavía no ha pasado un día de fiesta o fin de semana, en que no se haya trabajado''.

La presidente de Jompéame.com se levanta a las 7:00 A.M. y desde las 7:30 está recibiendo llamadas y solicitudes hasta las 11:00 PM. ''En Jompéame soy la presidente, pero me ocupo de las operaciones, comprar lo que donaremos, coordinar cuando se irá a entregar y hacer parte de las entrevistas. Todos los días tenemos que grabar o entregar. Hay días que pruebo algo en la mañana y no vuelvo a comer hasta las 8:00 o 9:00 PM, porque me gusta aprovechar las horas de trabajo''.

La disciplina forma parte de su equipaje, por tal razón, no es sorpresa para los suyos que fuera la primera en su clase de Ingeniería Industrial, en la universidad de INTEC, donde se graduó Summa Cum Laude y se ganó una beca para estudiar Ciencias de Materiales en la Universidad de Jönköping, Suecia.

La plataforma es un éxito en todos los aspectos y que se lo diga durante esta conversación, la hace sentir feliz , así lo expresó: "Pero realmente, quiero decir que ese éxito no es solo mío. Es de mi equipo: Isaías, Mar, José, Laura y Rafa que se quedan conmigo hasta tarde trabajando; que construyen, graban, editan y escriben estas historias que conmueven. El éxito es de todos los donantes que aportan a nuestras causas ".

Katherine da gracias a Dios por haber sido seleccionada para participar en el Global Startup Youth, celebrado en Malasia para aprender sobre las tendencias mundiales en el emprendimiento juvenil. De ahí surgió esta idea maravillosa, la que según ella, ha sido su mayor ganancia: " Yo creo que tener este proyecto, una organización que tiene la oportunidad de literalmente mejorar la vida de las personas, es mi mayor ganancia, de verdad no hay valor mayor que ese''.

El estar en contacto con tantas necesidades ha humanizado más a esta joven. "Sí, ver tantas cosas me ha enseñado a no preocuparme por cosas llanas y a ser mucho, pero mucho más agradecida por lo que tengo, en especial, la salud, casa y una cama donde dormir''.

Se define como una personas que no se rinde fácil, que intenta hasta más no poder para resolver situaciones; con un plan A hasta Z.

''Soy humana y cuando ya no puedo más lloro sola. A veces hay que caer para volverse a levantar y llorar me recuerda que tengo algo por lo que debo seguir luchando cada día. Porque cuando uno llora es que ése algo importa mucho''.

"He aprendido que en vez de ver la miseria o el dolor de esas familias, veo cómo pueden estar mejor y qué necesitan para eso. En vez de enfocarme en lo malo. Ahora no te niego, personalmente, así como las personas lloran cuando ven las historias que publicamos; tú puedes estar segura que en el momento en que nosotros estamos haciendo esas entrevistas lloramos también, porque entendemos el dolor o la situación que están pasando''.

La fundadora de Jompéame.com, afirma que desde octubre del 2015 han recaudado más de RD$50,000,000 en línea, haciendo realidad más de 400 causas y cambiando la vida de más de 7,000 personas.

¿Qué sientes cuando a través de ustedes dan un poco de esperanza a quienes no tienen un techo, salud o cualquier necesidad que satisfacer?.

''Cuando esto sucede es demasiada felicidad. Mi parte favorita de Jompéame son las entregas, cuando cumplimos los sueños o cubrimos una súper necesidad, de verdad tratamos que salga todo lo mejor posible'', asegura.La humildad es parte del aroma de su esencia. Para ella, sus logros siempre estarán al servicio de los demás. ''Ser la segunda mujer dominicana aceptada en la Universidad de la Singularidad, NASA y en el Clinton Global Initiative University, en Arizona, entre miles de solicitantes jóvenes de todo el mundo, me dice que tengo un compromiso perenne con los míos''.

''Desde mi corazón mi admiración es para todo el dominicano que cada día está trabajando para echar adelante, no delinque, no usa drogas. Creo que con todo lo que vivimos y vemos, sentimos que el país está un desastre. Yo me niego a creer que es así, prefiero enfocarme en que hay personas buenas, que están trabajando para hacer el país mejor''.