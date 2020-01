Santa convierte el amor en medicina

Ivelisse Villegas

Una madre escribió una carta al Doctor Santa en la que decía: ''Querido Santa mi hijo no tiene vista, pero le gustan los carros. Es un niño de 15 años, que además se dializa''. A un niño con Síndrome de Dawon, le preguntaron su deseo para Santa y contestó en su lenguaje poco entendible: "quiero carne". El doctor Santa lo complació.

Estas son solo algunas de las peticiones, que aunque para muchos pueden parecer simples, para quienes están enfermos, en la cama de un hospital y sin recursos, tienen mucho significado. Para ellos la medicina es el amor, y quien la lleva a los infantes que están ingresados en el Hospital Robert Reid Cabral, es el Doctor Santa, quien todos los años le cumple sus más anhelados sueños para verlos jugar, disfrutando junto a sus amiguitos y familiares que les visitan. Todos se envuelven en la magia del momento y olvidan por un instante la razón de ser del regalo recibido.

Dos días antes de la visita del Doctor Santa al hospital Robert Reid Cabral, la monja Sor Carmen anima a los padres y a los niños para que hagan su carta y pidan su deseo. Las cartas son recogidas y sin importar la condición de salud del niño se le cumple, porque su misión es ésa: Hacer que sus duendecitos tengan la bicicletas aunque no la monten, los carros aunque no escuchen su ruido, las muñecas aunque no tengan manos para peinarlas y un día feliz, porque muchos no saben si tendrán un nuevo amanecer.

¿Quién es la persona que roba el disfraz del famoso personaje para hacer una obra tan altruista y devuelve un poco de las bendiciones que tiene?. Es Gerardo García, quien junto a su esposa, Dayanara y un grupo de empresarios, asumió la misión de dar y ayudar con la medicina de la alegría a los niños, niñas y adolescentes del hospital a través de la iniciativa “La visita del Doctor. Santa”.

Aunque Gerardo García, es quien se disfraza, su esposa Dayanara Hernández fue la musa inspiradora de tal acción. ''Por más de 14 años Dayanara visitaba el hospital y llevaba arroz con dulce. Decidí acompañarla y luego me remonté a mi pueblo natal, México en donde visitaba los hospitales en esta fecha para llevar regalos y dulces a los niños. Fue tan impactante ese encuentro que en la próxima visita propusimos las cartas para los niños más delicados de salud y cumplirle su deseo, junto a personajes animados", dice Gerardo García.

Esta pareja es la primera en hacer este acto de amor, junto a Sor Carmen. ''Hoy tenemos una entrega de juguetes con un logística increíble en la que se integra mi familia, empresarios, el personal de hospital. Al final lo que importa es lo que se vive ese día. Niños que te abrazan, que lloran de felicidad, madres que en la sala de espera del intensivos ven por un momento un escape a su desesperanza. Y cuando tú ves tanta felicidad con tan poco, te das cuenta que valió la pena subir los cinco pisos que tiene el hospital para hacer posible un día con momentos felices en la vida de otros. Esa es la mejor recompensa para el Doctor Santa''.