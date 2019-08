El mensaje detrás de la vestimenta de Diana

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo

En los ochentas, cuando no existían redes sociales, Diana de Gales se convirtió en lo que es hoy una influencer y esto quedó demostrado cuando apareció junto a su esposo, el príncipe Carlos de Gales, utilizando unas botas de agua Hunter, después de esto la marca asegura haber subido sus ventas como nunca antes.

Luego de contraer nupcias, Diana llevaba un estilo conservador, pero a pocos meses de tener a su primer hijo, el príncipe Guillermo, se ve a un princesa más arriesgada y dándole su toque personal a sus atuendos, ya que para nadie es un secreto que los que pertenecen a la realeza deben llevar un código de vestimenta por lo que son asesorados para cada ocasión.

Diana supo cómo dejar su sello. En el bautizo del príncipe William eligió de atuendo un vestido con estampado floral con el fucsia como tono predominante, y con pamela a juego. Según los expertos lució con toda elegancia que la acompañó en años posteriores.

" Entrega especial, Lady di. "



La moda fue parte de su historia

Pero no es hasta que el mundo se entera que el príncipe Carlos tiene un amorío con Camilla Parker Bowles que a Diana se le ve rompiendo todos los protocolos reales al utilizar el tan famoso vestido de la venganza y demostrando así que ya ella no pertenecía a la familia real, hombros y piernas al aire y el color negro que en la realeza solo se utiliza para el luto, fueron los detalles de demostraron que la princesa estaba dispuesta al igual que su ex pareja a continuar con su vida.

El vestido fue diseñado por Catherine Walker una diseñadora francesa que le confeccionó a la princesa alrededor de 1.000 prendas, incluyendo vestidos y trajes de gala. Generalmente Diana optaba por vestir prendas de diseñadores locales, pero Catherine fue una en un millón.

Increíblemente la réplica de este diseño se puede adquirir por 599 pesos en la tienda 'low cost Bershka'.

Otra de las piezas que utilizó Diana y que pueden ser ruyas, son un par de zapatos que llevó en 1995 y que ahora existe una versión 'low cost' que se pueden conseguir en México por menos de 800 pesos.

La tienda departamental Mango ha puesto a la venta un par de zapatos de tacón blancos, idénticos a los que llevó Lady Di a un concierto de Luciano Pavarotti. Asegura la revista Quién.

Uno de los vestidos de novia más recordados es sin duda el que uso Lady Di; Estaba confeccionado en corte romántico y de mangas afaroladas. El famoso vestido lo diseñaron los ingleses David y Elizabeth Emanuel, «Los Emanuels». Se diseñó en tela de seda de color marfil, con 10 mil perlas incrustadas y una cola de 25 metros de largo. ¿Se imaginan?

Otro diseñador inglés que fue favorito de la Princesa en los años 80 fue Bruce Oldfield, este le confeccionó hermosos vestidos de gala que utilizó en varias cenas y eventos de caridad. De él, Diana portó el hermoso vestido azul con el cual muchos la compararon con la Cenicienta de Disney.

En noviembre de 1985, Diana conquistó al mundo con un maravilloso vestido azul noche de Victor Edelstein., combinado con un collar imponente, pero no fue eso lo que acaparó las portadas, sino el baile que la princesa se marcó con John Travolta en plena cena de estado en la Casa Blanca., en 2013, un londinense pagó 240.000 libras en una subasta para regalárselo a su esposa.

En 1985, aparecieron los primeros indicios de que estaba naciendo una estrella. Uno de los momentos más espectaculares del estilismo de Diana fue la aparición en la première de una película de James Bond, en Londres, con este vestido de Bruce Oldfield de lamé plateado.

Muchos cambios de la moda de hoy se lo debemos a Diana, en varias ocasiones de le vio vistiendo con atuendos masculino, camisa blanca y una corbata con estampado de elefantes. Curiosamente, con esa indumentaria y el pelo corto... podía ser la mujer más femenina del mundo.

Durante un banquete celebrado en el Claridge's en 1989 Diana utilizó un Bruce Oldfield rojo de lentejuelas lo que la llevó a ser portada de los medios de todo el mundo.

La tendencia color block aparece y desaparece por temporadas, pero Diana fue una de las pioneras en convertirlo en una lección de estilo. Combinando rosa y rojo, en un modelo cruzado con grandes botones dorados y pamela en los mismos tonos, diseñado por Catherine Walker, Diana deslumbró en una visita a Kuwait en 1989.

El LWD definitivo, by Versace

El verano de 1997 se llevó a Diana y a Gianni Versace. Dos muertes que hicieron correr ríos de tinta. La amistad entre ambos nos trajo grandes momentos estilísticos, entre los que destaca el 'little white dress' que lució Lady Di en un concierto de solidaridad con los niños de Bosnia, en Milán, en 1995. Era ya la época en que Diana ocupaba los primeros puestos en las listas de mujeres más elegantes, convertida en la socialitè por excelencia de la década.

Sin dudas, Diana vivirá por siempre y su buen gusto por la moda también.