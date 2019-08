Hacer el bien no tiene fronteras: Ulrick Gaillard

ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

Santo Domingo

Un día, una profesora en la universidad, le dice a Ulrick Gaillard, que visite República Dominicana para que vea la situación en que viven sus nacionales haitianos y dominicanos en los bateyes. Le toma la palabra con la meta de escribir un libro que luego se convirtió en la génesis de un proyecto social para cambiar la vida de los residentes de los lugares que visitó.

Sin conocer a nadie llegó a un Batey de San Luis con la idea de escribir un libro y su mamá le dijo que si creía que un libro cambiaría la vida de las personas estaba equivocado. Ese comentario lo motivó a diseñar un proyecto que al presentarlo a diplomáticos y líderes de distintas esferas en Estados Unidos le ofrecieron el apoyo económico que necesita para crear Batey Relief Alliance Bra, en 1997, en Nueva York.

“ El presidente y CEO de Batey Relief Alliance con especialidad en liderazgo Internacional, decide contarme cómo se siente con una boda de plata en los bateyes y pueblos empobrecidos del país haciendo un trabajo encomiable.. ”



La estrategia es fomentar el crecimiento socioeconómico y la equidad dentro de las comunidades vulnerables en América Latina y el Caribe, en especial Haití, República Dominicana y Perú, teniendo como prioridad una agenda de salud integral.

El presidente y CEO de Batey Relief Alliance con especialidad en liderazgo Internacional, decide contarme cómo se siente con una boda de plata en los bateyes y pueblos empobrecidos del país haciendo un trabajo encomiable.

Llegó a Listín Diario en compañía de Virtudes Berroa, vicepresidente de la entidad, y como todo filántropo comenzó a informar sobre el trabajo que realiza, aunque para mí lo primordial era saber más de él.

Ulrich nació en Estados Unidos, hijo de padres haitianos y por ende, le pregunté qué se siente ayudar una patria que no es la suya, respondió: “Ddepende de cómo uno lo vea, no es cuestión de Patria, sino del ser humano, al final del día somos una misma la raza, una raza humana, lo que te afecta ti, me afecta mi de algunas manera, siempre. Mi deseo es asegurar que las personas con mis aportes mejoren sus vidas, aunque algunos creen que es mejor depender de la pobreza del otro para vivir bien”.

Gaillard dice que gracias a la buena aceptación de su iniciativa convirtió a BRA en una ONG a instituciones como Procter & Gamble, GILDAN, Canadá Fondo, Clinton Global Initiative, Naciones Unidas, Direct Relief, Caritas, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, entre otros.

Con un aval de aproximadamente 30 años trabajando en los sectores político, gubernamental y de ONG en Nueva York; y con organización de las Naciones Unidas y gobiernos locales, Ulrick Gaillar llega a poner todos sus conocimientos y relaciones al servicio de los demás, siendo Monte Plata, la elegida para iniciar el proyecto con la construcción de un centro médicos modernos dentro de un batey equipado todos los equipos necesarios y complementado con agua potable a las comunidades y medicamentos

En el 2017 entregan al Estado Dominicano la clínica y continúan con su el concepto de trabajo comunitarios, para seguir con la política de la entidad.

Y en el 2018 comienzan otra iniciativa con el empoderamiento de la mujer, porque para Bra “empoderar a una mujer es darle las herramientas para que esté bien física y emocionalmente”. En esta fase dan acceso a las mujeres a micro crédito, salud y capacitación para que puedan adquirir cosas básicas e invertir los fondos en la comunidad que están viviendo. Cada mujer tiene una fortaleza, y con esta iniciativa puede emprender un proyecto avícola, pecuario o negocio de cualquier índole. “Eso permite negocios diversos en distintos bateyes de Sabana Grande de Boyá a 125 mujeres Yamasá y Monte Plata, con préstamos y capaciones”, confiesa Virtudes Berroa.

Ulrick Gaillar, ahora, con 25 años residiendo en el país, confiesa que si un día se marcha de República Dominicana, que por ahora cree que no sucederá, se llevará la vivencia de un país de gente muy buena, trabajadora y donde se ha sentido como en casa.