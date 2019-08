Circle by Meliá: Lujo, naturaleza y confort en una experiencia de vacaciones memorable

Celeste Pérez

Punta Cana

Ejecutivos de la cadena Meliá Hotels International, que administra The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, ubicado en la paradisíaca zona de Punta Cana, al Este del país, presentaron los beneficios que hacen del club de vacaciones Circle by Meliá, una experiencia inigualable.

Las bondades, que se adaptan a las necesidades personales de cada huésped, incluyen desde amenidades de alta calidad, un mayordomo personal, excursiones personalizadas, experiencias culinarias, acceso VIP a los salones del aeropuerto, transporte de lujo, manejo del equipaje y registro privado mientras se realiza el traslado hacia el resort.

La cadena de la familia Escarrer apuesta al lujo y a los detalles. El hotel The Grand Reserve at Paradisus Palma Real cuenta con un exquisito concepto culinario todo incluido que abarca siete restaurantes de propuesta internacional especializada, y una gran variedad de snacks; seis bares, un Fitness Studio y siete piscinas que ocupan 19 mil metros cuadrados. Además, ofrece acceso a una variedad de restaurantes ubicados en los hoteles vecinos Paradisus Palma Real y The Reserve at Paradisus Palma Real.

“The Grand Reserve es un todo incluido, cinco estrellas, con 432 amplias habitaciones y 108 lujosas suites con acceso directo a la piscina, jardín y terraza privada, y espacio suficiente para alojar a toda una familia o a un grupo de amigos. Aquí no dejamos espacio para el aburrimiento, ofrecemos un amplio programa de actividades deportivas, ocio, relajación y arte”, explicó Rafael Megias Green, Guest Experience Manager del hotel, durante un recorrido de prensa.

Con un diseño contemporáneo obra del arquitecto Álvaro Sanz, las áreas tienen un toque de lujo que combina piedras, mármol y madera con detalles en bronce que rinden homenaje a la naturaleza. El resultado: espacios frescos que aportan claridad y elegancia en una propuesta que rebosa mucho más que lujo para convertirse en el lugar ideal para la complicidad familiar o la intimidad en pareja.

Para los pequeños de la casa - aunque también lo disfrutan los adultos -The Grand Reserve dispone de un colorido parque acuático con diversas áreas, adaptadas por edades, con atracciones y toboganes, y un servicio de vigilancia especializado. Además y para la tranquilidad de los padres, tienen el club de niños Habitat, un espacio moderno donde se desarrolla un programa de actividades y talleres para el entretenimiento sano de los infantes y bajo supervisión adulta.