Carlos Méndez Núñez: Con el corazón entre España y RD

Gabriela Hungría

Santo Domingo, RD

Carlos Méndez Núñez, quien ha formado parte de la directiva del Centro Español de Santiago durante 26 años y servido durante 28 años al Consulado de España en la República Dominicana, recibió recientemente la Cruz Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica.

Este reconocimiento premia la lealtad y los méritos de ciudadanos españoles en el exterior.

El empresario gallego conversó con Listín Diario sobre este reconocimiento, su labor como representante de la comunidad española en la República Dominicana y la familia que ha construido en el país, la cual está conformada por su esposa María Elena y sus dos hijos, Francisco José y Carmen María, a quienes define como sus “luceros de felicidad”.

¿Cómo se siente con el reconocimiento que recibió por parte del Rey de España?

Un orgullo y un honor. Es el reconocimiento a 28 años de servicio al Consulado de España. Agradezco a la Embajada Española y al cónsul general por su buen trato y apoyo.

¿Cómo llega a República Dominicana?

Siguiendo el paso de muchos inmigrantes españoles, llego en la Semana Santa del 1991 ya para establecerme y formar familia con mi esposa, María Elena, a quien había conocido en una visita anterior al país.

? Durante su juventud usted estudió en muchas ciudades en España... ¿Por qué decide salir de su país y establecerse con empresas y cargos honorarios en otro país?

Mi salida de España se da por asuntos coyunturales, de índole sentimental y laboral, ya que mi tío tiene desde aquel entonces una empresa asentada y de renombre en Santiago de los Caballeros, La Artística Española, y precisaba de personas de confianza al mando. En aquel momento era más factible que yo me estableciera con mi esposa en República Dominicana que en España por diversos factores. Mantengo un vínculo con España muy estrecho visitando mi familia cada vez que me sea posible, al menos una vez al año, y las labores como cónsul y directivo del Centro Español me hacen sentir vinculado siempre.

¿Qué significa para usted representar a la colonia española en RD?

Un honor, un privilegio y una gran responsabilidad.

Háblenos un poco sobre los cargos que ha tenido en el Centro Español de Santiago...

Llevo 26 de los 28 años en el país como directivo y 13 distintos presidentes me han invitado a formar parte de sus juntas directivas, algo que me llena de orgullo. En 1998 un grupo de directivos me propuso que encabezara una plancha para las elecciones del período 1999-2000. Acepté esa gran responsabilidad y sentí un gran apoyo de directivos, socios fundadores y activos. A lo largo de estos 26 años he ocupado la mayoría de los cargos de las diferentes juntas directivas, ninguno tiene más jerarquía que otro; el objetivo es servir al club y sus socios.

¿Cómo se inició La Artística Española, y qué beneficio ha dado a su familia?

La Artística Española se inició en 1957 con dos socios inmigrantes gallegos, don Francisco Núñez y don Abelardo Iglesias, un negocio de todo lo relacionado al mundo del enmarcado. La Artística ha sido nuestro sostén durante muchos años y esperemos que lo siga siendo muchos más ahora que está en el proceso de sucesión a la tercera generación.

¿Qué significan para usted su esposa y la familia que ha construido en RD?

Todo en la vida. Cambié de continente, dejé atrás una gran y larga familia en España, amistades y un negocio. Todo ha valido la pena con creces, mis dos hijos, Francisco José y Carmen María, junto a mi esposa María Elena, son mis luceros de felicidad.