Todo lo que debes saber antes de asistir al RD Fashion Week

Melkis Díaz y el equipo organizador del República Dominicana Fashion Week ya están listos para recibir esta noche a decenas de amantes y seguidores de la moda, en un evento que promete marcar una huella positiva en la industria.

La XI edición del encuentro, se llevará a cabo desde este martes 23 y hasta el sábado 27 de julio, en el hotel JW Marriott. Con el eslogan “Moda con propósito”, un equipo de talentosos diseñadores tiene a su cargo la responsabilidad de “hacer que la moda nos una” en una pasarela con modelos que rompen el molde de los estereotipos.

La diseñadora dominicana Giannina Azar será la responsable del primer desfile de apertura del evento. Melkis Díaz apuesta a mantener el sentido de los desfiles de alta costura, al tiempo que convierte el RD Fashion Week en una plataforma que da la oportunidad de participación a grupos vulnerables, hasta hace poco inimaginables en escenarios de este tipo.

Como parte de ese enfoque inclusivo, no hay una personalidad reconocida como imagen oficial. En lugar de eso, se les dará el protagónico a cuatro modelos fuera de lo usual: una expresidiaria, un joven con una prótesis en la pierna, una mujer talla plus y una modelo emergente de una agencia local. El cierre del sábado estará a cargo del diseñador israelí Idan Cohen, ya que el evento tendrá a Israel como país invitado.

La experta en Etiqueta Moderna y Protocolo Internacional, Lynda Rodríguez, repasa con nosotros algunas reglas de etiqueta que debes recordar al asistir a disfrutar de los desfiles.

¿Cómo colocar las piernas al sentarte?

En cualquier evento social, es bueno que pongas atención a cómo te sientas.Una de las tres formas correctas, si eres mujer: es cruzar las piernas inclinándolas, ambas, hacia un lado (las pantorrillas deben quedar unidas).

Si eres hombre: No cruces las piernas enseñando la suela del zapato y, mucho menos, cruzando los pies por debajo de la silla ¡ya no estás en el colegio! Siéntate normal, con ambos pies al suelo y las rodillas ligeramente separadas.

Acepta con amabilidad la silla asignada.

Está bien que quieras estar en front-row, pero no siempre sucede. Muchas veces, la organización del evento no sale como el equipo planeó, surgen imprevistos de espacio, el aforo se completó a último momento y tuvieron que darte una silla casi en las escaleras. La persona elegante no se cree artista o demasiado importante. Asume con clase, dignidad y amabilidad el asiento que se te asignó.

Conversa sobre lo que acabas de ver

Después del desfile, lo normal es que se comente lo que se presentó y una de las principales habilidades sociales que debes desarrollar es saber conversar, opinar con criterio o al menos aportar algo con sentido. Lee un poco en Internet sobre el diseñador para que puedas entender un poco su inclinación a la hora de diseñar, y si no eres muy creativo a la hora de hablar, aprende algunas frases que te sacarán de apuros o, al menos, harán que aportes a la conversación. Algunos ejemplos podrían ser: "Los cortes son algo arriesgados, pero interesantes"; "la carta de colores de la colección es muy de mi estilo"; "se nota que los tejidos son buenos, los diseños tenían muy buena caída".

¡No busques cámara!

Está bien que quieras lucir el esfuerzo que hiciste para ir fashion al desfile, las horas que duraste en el salón de belleza, el maquillaje que pagaste, y que te vean que estás espectacular, pero estar floreteando en un evento no es elegante, ni se ve bien en un invitado.

Asiste a la actividad de manera serena, sosegada, disfruta el arte y los diseños presentados en el evento, comparte con los demás invitados, al fin y al cabo ese es el objetivo. Si algún fotógrafo te ve y quiere fotografiarte, agradécele el gesto y posa amablemente. Si eres de los que, por el contrario, no les gusta que le tomen fotos, rechazar una fotografía a un periodista que anda haciendo su trabajo y cubriendo un evento social es descortés. No olvides que estás en un evento social, se espera que haya fotógrafos.No te creas el ícono social exclusivo más importante.

¿Dónde colocar la cartera?

Lo primero que tienes que saber es que vas a un desfile de modas y si quieres presumir que sabes algo de etiqueta, sostén la cartera siempre en el brazo izquierdo (no en el derecho). Cuando te sientes, la cartera la puedes tener en las piernas o colocarla en el espaldar, justo detrás de tu espalda (si la silla te lo permite) o, aunque no lo creas, también la puedes colocar en el piso, pegada a tu silla, siempre en tu lado izquierdo. Sí, colocarla en el piso también es parte de la Etiqueta Social Internacional (y no te preocupes, que el dinero se va de todas maneras).

¿Cómo ir vestidos?

No hace falta que te disfraces. Viste con lo que mejor le vaya a tu estilo y personalidad, pero no quieras llamar demasiado la atención con un atuendo extravagante.

Eres espectador o espectadora, no la modelo del espectáculo, y el "saber estar" enseña a asumir nuestro papel. Está bien que es un desfile de modas, pero tampoco es un carnaval. Aprovecha para ponerte colores más divertidos que los que usualmente usas, prueba un estilo de peinado diferente, o utiliza un maquillaje más vistoso, una prenda de moda llamativa, pero trata de mantenerte dentro de la cordura, para no llegar a la ridiculez. Muchas veces, para que nos veamos elegantes, el sentido de la moda debe ir de la mano con la mesura, el equilibrio y el buen gusto, y nada de esto está peleado con lo chic.

Qué disfrutes cada uno de los desfiles!