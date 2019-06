¡Reiniciando… mente y corazón!

Ana Mercy Otáñez

Hay que renacer bajo la resiliencia de continuar a pesar de los golpes y las caídas. Hay que identificar esa fuerza interior que nos indica porque estamos aquí, cual es nuestra misión, cuáles son los motivos que nos inspiran cada mañana, para entonces, encontrar ese nicho de realización que nos llene el alma.

¿Cómo hacerlo?

Aceptando las condiciones en la que estamos y viviendo lo que estemos atravesando, es de ahí donde nace el qué debemos resetearnos. Lo ideal es comenzar por limpiarnos el corazón, quitar del medio los peros y las trabas que nos atan a través de nuestras creencias. Preocuparnos por lo que sentimos, no por lo que piensan los demás, cerrar capítulos inconclusos en nuestra vida y soltar, sólo después de haber intentado sostener, reparar, cuidar y amar. Así podremos sacudirnos desde el fondo y empezar a dar pasos hacia la liberación del alma. Esto no se logra sin antes saber lo que verdaderamente nos apasiona.

Cambiar

¿Quién en algún momento de su vida no ha querido cambiarla? Por alguna situación, porque el camino cambió de rumbo, porque el amor se mudó de casa, porque se pierde algo valioso o porque no tenemos trabajo... Pero lamentablemente nos quedamos en el deseo a través de nuestros pensamientos, no accionamos. Los lunes iniciamos la dieta, el próximo mes vamos al gimnasio o cambiamos de trabajo. Pero son sólo temas de conversación, porque si algo nos encanta es compartir nuestros deseos de constante mejora y de crecimiento. ¡Sólo eso!

Hábitos

¿Quien no ha hecho resistencia a romper con sus hábitos? ¡Todos! Pero, no es secreto que lo que hemos hecho por años se vuelve parte de nosotros y es lo que nos mantiene en el lugar en el que estamos. Entonces, debemos aceptar que podemos continuar a pesar de los problemas; que la vida sigue su agitado curso; que llorar es válido y no tiene hora, ni fecha en el calendario; que se aprende de los errores; que sentirnos afligido es normal. El viaje de la recuperación ofrece decenas de fórmulas, pero sólo las que habitan en nosotros nos ayudan a no sentirnos vencidos… Agrégue humor a la vida, porque en la cotidianidad es donde nos rompemos y es ahí donde debemos reconstruirnos.

Ser positivos

Nadie puede reiniciarse siendo pesimista. Es una acción conjunta de mente y corazón en la que debemos enfocárnos en las soluciones. La adversidad llega sin avisar, está en nosotros saber utilizar nuestra fuerza de voluntad para resurgir desde las cenizas. Mi mayor aprendizaje ha sido poder conectar mi alma con el proceso y eso me ha dado paz. ¡Encontrar lo dulce en lo amargo, es la clave. Nos leemos la próxima semana.