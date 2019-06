Wladimir Lendof: El maestro de los eventos de lujo

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Han pasado 22 años desde que Wladimir Lendof, presidente de la firma de relaciones públicas y organización de eventos, Lendof y Asociados, vio materializado uno de sus grandes anhelos: Dar vida a un proyecto en el que ha podido combinar su pasión, conocimientos y deseos de servir.

La siembra ha dado sus frutos, y aunque confiesa que ha tenido que esquivar una gran cantidad de obstáculos, la dicha de haber alcanzado todo lo que en sus inicios era solo un sueño, le confiere la satisfacción del deber cumplido.

“De niño me encantaban las fiestas, mi madre recuerda que era el primero en llegar y el último en salir. Pero no era simplemente la fiesta, había algo más que me conectaba con todo ese ambiente. Disfrutaba ver a las personas divirtiéndose, admiraba los detalles de la decoración, pienso que un poco de esa esencia me motivó a crear a Lendof & Asociados”.

Oriundo de puerto Plata, Lendof no olvida sus raíces, ni a las personas que le dieron esa esperada primera oportunidad para dar a conocer su talento. Hoy se regocija de su exitosa trayectoria en el mercado local. La persistencia y la innovación han sido claves. Siempre ha tenido sus metas claras y ha hecho camino al andar, pero lejos de detenerse, su carrera cada día va en ascenso. La cantidad de marcas que conforman su plataforma de clientes así lo confirman.

“En este tiempo he recibido grandes aprendizajes y he llegado a una gran conclusión: ¡Hay que arriesgarse! Las empresas de organización de eventos deben reinventarse cada día, porque las personas quieren vivir momentos memorables que impacten su vida. No basta que la actividad quede bonita, los clientes quieren generar conversaciones y esto amerita una estrategia que será diferente en cada caso. Hay clientes que llegan a mí porque ‘son difíciles’ y es ahí donde más energía concentro para superar sus expectativas. El cliente exigente reta mi creatividad y capacidad de trabajo, y a mí, eso me rebosa de adrenalina”.

Lendof & Asociados ha sido la escuela para muchos jóvenes. Al referirse al tema no oculta su emoción. “Siento una inmensa satisfacción cuando veo que un joven que ha crecido profesionalmente conmigo, logra también establecerse en el mercado. Yo apoyo a la nueva generación, impulso su crecimiento, me gusta enseñar”.

Para él los detalles son importantes y el concepto ‘entrega’ ha sido primordial en cada uno de sus proyectos. “Mi personalidad hace que me involucre en cada detalle de un evento, por mínimo que parezca. Cuando estoy trabajando con una marca, la hago mía, hablo con los empleados y escucho la opinión de sus públicos, me convierto en un aliado y esto me permite trazar un plan que va mucho más allá de lo que quizá vimos en una primera reunión. Pero además, me complace poder decir que con cada cliente logro fomentar una relación de amistad, cordialidad y respeto”.

Esta etapa de su vida profesional la califica como ‘el mejor momento’, porque cuenta con la experiencia para saber lo que funciona y lo que no. “Ahora tengo más energía, más ideas, más recursos tecnológicos a mi disposición, más compromiso con la excelencia y la calidad, y mucho más deseos de continuar trabajando”, dice Lendof, salpicado aún con el éxtasis de la gran celebración de su 22 aniversario.

Agradecido

Detrás de su personalidad enérgica y extrovertida, existe un hombre de fe, que ha colocado a Dios en primer lugar en su vida.

“Nunca me cansaré de agradecer a Dios por las bendiciones recibidas, pero también a tantas personas que en este largo camino me han demostrado su solidaridad en los tiempos difíciles”.

En este momento sus ojos se llenaron de lágrimas, dejando evidencia de que además, es un hombre sensible, sencillo, humilde y que no teme expresar sus sentimientos.

Wladimir Lendof, ha formado un hogar con Trini, con quien ha procreado a Giancarlo. “Mi familia es mi mayor tesoro, parecería una frase trillada, pero es así. Mi hijo es mi gran orgullo, un joven educado, atento, cariñoso, con valores morales, formal y sobre todo, aterrizado, porque es justo reconocer que en este medio la gente suele llenarse de nubes y otros perfumes, Giancarlo sabe lo que quiere y va caminando paso a paso hacia su meta”.

Con igual entusiasmo y cariño se refiere a su esposa. “Trini es mi complemento, ella tiene muy desarrollado el sentido de la intuición y sus consejos nunca fallan. Es mi gran apoyo, pero además es mi más grande crítica”.

“Mi meta de esta nueva etapa es descansar más, cuidar mi salud, compartir con los míos...”, concluye Lendof, con emoción.

MÁS

Amor por lo que hace

“Cuando estoy en la planificación de un evento me entrego las 24 horas del día, para que el cliente se sienta seguro. Ese es el valor agregado de mi marca”.

Enfocado al éxito

“La pasión es parte de mi ADN. Para mí, no existe evento pequeño, todos requieren lo mejor de mí y de mi equipo”.

Una debilidad

“Doña Ana, mi madre. Su amor y apoyo incondicional son una bendición”