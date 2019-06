Entre madres, arte y Acroarte

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

La Asociación de Cronistas de Arte celebró el Día de las Madres en un alegre ambiente, con un toque primaveral en la vestimenta y en los detalles de la decoración. El encuentro se inició cuando el Comité Ejecutivo, que encabeza Emelyn Baldera, subió al escenario. Con gran regocijo Emelyn dio la bienvenida con palabras cálidas y felicitó a las presentes. “Felicidades a todas las madres en nuestro día y en especial a las madres acroartistas, que se entregan con amor a cada labor que realizan”. Y aunque no lo cantó Emelyn, le puso sentimiento al himno a las madres diciendo: “Cantemos a las madres la ternura, el afán y su noble atributo de abnegación sin par...”. Entre un mix musical de merengue, bachata y salsa fuimos sorprendidos con un mariachi y con detalles para cada una de las asistentes.

Divertido ágape

No puedo quejarme de la mesa que me tocó con tantas personas agradables y conversadoras como Xilia Hernández, Marivell Contreras, Zoila Puello, Ynmaculada Cruz Hierro, Mayra Puello y los caballeros José Nova y Francis Mesa. Fue una especie de peña lo que hicimos, haciéndole caso a Baldera, quien nos motivó a divertirnos y a celebrar la fiesta “más bella, la que conmueve nuestro corazón “, según sus palabras. Según Xilia, quien es una experta en la materia, la selección y elaboración de la propuesta gastronómica fue perfecta, por lo fresca y orgánica. Le doy la razón, no dejé nada en el plato. Gracias por tan significativo y hermoso momento.

Galeria Nader

Hacía un tiempecito que no visitaba la Galeria de Arte Nader, en esta ocasión no pudo ser mejor, ya que correspondí a la invitación que nos hiciera la Fundación Fiarte y la propia Galería, quienes dejaron inaugurado “Crónicas del Edén”, la 19ava exposición individual de Benjamín Cruz, con la que se reveló una nueva caligrafía en su trabajo, una idea conjunta del artista y de Francisco Nader. Desde la entrada se destacan 15 impresionantes obras de gran formato en la que el artista le agrega valor a lo que ha sido su caligrafía hasta ahora, con la inclusión de tendencias del arte 'pop y street', nunca antes abordadas en sus creaciones.

Francisco Nader

Crónicas del Edén es el resultado de una conexión entre un artista y su representante, porque aunque todas las obras son de Benjamín Cruz, Francisco Nader le ha dado ese sentido de vigencia, de querer aportar algo más a la plástica dominicana. Esta exposición estará disponible hasta el 23 de junio, no se la pierdan, es fascinante.