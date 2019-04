Nina de León “El Viernes Santo debe ser sinónimo de reflexión”

Maritza Morillo Suero

Santo Domingo

Cada año, al aproximarse la Semana Santa, la mayoría de las personas comienzan a planificar sus vacaciones, y en ocasiones se olvidan del sentido real de esta época, que para los cristianos son días sagrados en los que se debe hacer un alto a la cotidianidad para reflexionar en familia sobre la pasión, sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo.

Hoy, Viernes Santo, Nina de León, pastora de la congregación Global Internacional, antigua Catedral de Adoración, invita a la sociedad a vivir este asueto en la tranquilidad del hogar junto a los suyos. Hace un llamado a honrar el significado de la palabra 'santo’ que quiere decir apartado para Dios, dejar de hacer cosas que son rutinarias y descansar como lo indica Jesucristo.

“La gente se agota del trabajo y las tantas cosas que tiene que hacer durante todos los días, razón por la que este tiempo se debe utilizar para liberar la mente de aquello que nos causa estrés y buscar la renovación espiritual, reflexionando en la intimidad de la casa”, explica.

De León es una mujer que predica la palabra de Dios como un estilo de vida en compañía de su esposo, el también pastor Carlos León y los cuatro hijos procreados en el matrimonio.

Para ella, tener de frente a una generación llena de preguntas y habidas de repuestas es un reto que la mueve cada segundo a fortalecer su estilo de vida como pastora y seguir ayudando a los demás a conocer el verdadero amor de Dios a través de la palabra.

“Ser pastora es una labor de acompañamiento a familias y a personas con situaciones difíciles que buscan apoyo para poder salir a camino de la mejor forma, y es una de las partes que más disfruto de ser pastora ya que desde el ministerio que dirijo puedo colaborar con los que necesitan un mensaje de aliento que le permita ver con más claridad lo que consideran oscuro” valoró.

Al preguntarle a Nina qué es para ella el pastorado, se recibe una repuesta clara y contundente: “El pastorado no es una carrera que se estudia, sino un llamado del Señor al que se acude por amor a Jesús, es importante no buscar a un Dios distante sino un Dios real.

Además de la Congregación Global Internacional, Nina de León preside el grupo de oración “Preciosas de Dios”, un espacio al que describe como un oasis de amor y fe donde las mujeres que lo integran tienen como propósito espiritual conocer más de cerca a ese Dios real que se conoce a través de una relación, no de una religión.

Concluye la conversación para este especial de la Semana Mayor con esta cita bíblica de San Juan 14:21 “El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él”.