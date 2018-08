La segunda edición de Hombre A La Moda

Patricia Acosta

patricia.acosta@listindiario.com

Santo Domingo

El contagioso ritmo del son, palmeras, luces y gastronomía, fueron combinados a la perfección para representar, en las instalaciones de Lucía 203, una de las ciudades más emblemáticas de América Latina, La Habana.

En este mágico espacio representantes de Editora Listín Diario, dieron a conocer la segunda edición de la revista Hombre A La Moda.

Diana Suriel, editora de la publicación anual, dijo: “Un Hombre A La Moda es aquel que aunque lleva la sintonía de la modernidad no pierde de vista los valores que lo hacen un caballero, que se atreve con las nuevas tendencias, pero no pierde de vista la elegancia, que tiene metas claras y no le teme al esfuerzo para alcanzarlas”.

Durante su intervención, con emotivas palabras el actor Carlos de la Mota agradeció la distinción de haber sido seleccionado para la entrevista principal de la revista.

Al estilo tropical.

El encuentro se realizó en un ambiente rebosante de energía y frescura. Verdes palmeras, frutas y alegres colores impregnaron magia a una noche a la que se unieron las marcas Brugal, Infiniti, Chivas, Hennesy, Absolut, Ménage à Trois y La Aurora.

El perfecto equilibrio

Contenido. “Una selección de caballeros que se destacan en la música, la gastronomía, los negocios, el arte y el deporte nos ayudan a contar una nueva historia en las páginas de esta edición, y es que el universo del hombre de hoy, no se supedita a un solo ángulo, más bien es una interesante línea que adopta nuevas formas a través de cada tema que toca su interés: automóviles, política, cuidado personal, economía, tecnología, historia... todo converge en perfecto equilibrio en su mundo”, sostuvo Diana Suriel, editora de Hombre A La Moda.