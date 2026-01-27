Departamento de Salud en Puerto Rico declara epidemia por influenza

El secretario del departamento de salud, Víctor Ramos, declaró oficialmente una epidemia de influenza en Puerto Rico, tras registrarse seis semanas consecutivas de aumento sostenido en los contagios.

Durante la temporada 2025-2026, se ha registrado un aumento significativo en los casos reportados. Hasta la semana epidemiológica #2 (del 11 al 17 de enero de 2026), se han registrado 42,183 casos de influenza, los cuales aproximadamente 46.4% corresponde a la población pediátrica.

Asimismo, se han notificado 3,001 hospitalizaciones y 128 muertes asociadas a influenza. Mientras, del total de los fallecimientos, el 96.1% de las personas no contaban con registro de vacunación contra la influenza.

Ante esta declaración, el secretario de salud, Víctor Ramos Otero, instó a la ciudadanía a tomar acción inmediata ya que la influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado.

La mejor defensa es la prevención, mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas. Vamos a seguir ampliando el acceso a la vacuna en toda la Isla, expresó el titular de Salud