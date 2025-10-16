Fed prevé que empresas en EEUU reduzcan su personal debido a incertidumbre económica

Las empresas estadounidenses están reduciendo cada vez más su personal debido a una menor demanda y a una mayor incertidumbre económica, informó el miércoles la Reserva Federal, que añadió que los precios también han subido en las últimas semanas.

La encuesta del "Libro beige" de la Fed reveló que la actividad económica en Estados Unidos apenas ha variado en las últimas semanas, a pesar de que "el gasto de los consumidores, especialmente en productos minoristas, ha descendido ligeramente".

En su reporte, la Fed afirmó que los costos empresariales en algunos distritos aumentaron a un ritmo más rápido recientemente debido al incremento de los precios de las importaciones y al aumento de los costos de servicios como los seguros y la atención médica.

"En la mayoría de los distritos, más empleadores informaron de una reducción de la plantilla mediante despidos y bajas naturales", dice el informe del "Libro beige", una encuesta periódica entre actores económicos que hace el Banco Central sobre la situación económica del país.

El informe señala que los contactos de la Fed citaron "una menor demanda, una mayor incertidumbre económica y, en algunos casos, un aumento de la inversión en tecnologías de inteligencia artificial".

La oferta de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y la industria manufacturera también se vio "afectada" en algunos distritos debido a los cambios en las políticas de inmigración, según la Fed.

Por ahora, muchos esperan que la elevada incertidumbre frene la actividad económica, según el Banco Central estadounidense.

Más despidos

La Casa Blanca anunció el miércoles que probablemente despida al menos 10.000 empleados federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras el presidente republicano Donald Trump intensifica la presión sobre los demócratas.

El cierre gubernamental entró en su tercera semana, con el Congreso estancado en un enfrentamiento sobre el presupuesto y con Trump cumpliendo sus amenazas de recortar la plantilla como respuesta.

"Creo que probablemente acabaremos superando los 10.000", dijo el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, en una entrevista en el programa The Charlie Kirk Show cuando se le preguntó cuántos despidos habría.

"Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia", agregó.

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia revelaron que el viernes fueron despedidos más de 4.000 empleados. Los departamentos más afectados fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.

Trump ya había advertido que la continua negativa de los demócratas a apoyar una resolución aprobada por la Cámara de Representantes para prorrogar el presupuesto actual hasta finales de noviembre resultaría en despidos masivos.