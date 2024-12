Donald Trump dice consideraría indultar al alcalde de Nueva York, Eric Adams

En una conferencia de prensa informal en su club Mar-a-Lago, el presidente electo Donald Trump dijo el lunes que consideraría indultar al atribulado alcalde de Nueva York, Eric Adams , declaró que el país “no va a perder” la vacuna contra la polio y opinó sobre la oleada de avistamientos de drones sobre Nueva Jersey.

En su primera comparecencia ante los periodistas desde que ganó las elecciones y consiguió un segundo mandato, Trump también pidió a la administración Biden que deje de vender partes no utilizadas del muro fronterizo sur y amenazó con emprender acciones legales.

“Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos”, denunció. “Es casi un acto criminal”.

La actuación de Trump el lunes subrayó cómo ya ha forzado su regreso al centro de la conversación política nacional, semanas antes de su regreso a la Oficina Oval. La sesión fue notablemente menos combativa que algunos de los intercambios más acalorados que mantuvo con los periodistas durante la campaña. Trump, que parecía relajado en el estrado, bromeó con aquellos a los que reconoció y habló sobre lo mucho más fácil que ha sido la transición en comparación con su primera elección.

“La primera vez, todos me peleaban”, dijo. “Esta vez, todos quieren ser mis amigos”.

Después de pasar la mayor parte de las últimas semanas a puertas cerradas en Mar-a-Lago, Trump utilizó la sesión para probar ideas políticas, atacar a sus enemigos y emitir advertencias de lo que está por venir.

Eso incluyó la amenaza de una demanda contra la famosa encuestadora de Iowa Ann Selzer, cuya encuesta final antes de las elecciones subestimó gravemente el apoyo a Trump en el estado, que ganó.

“En mi opinión, fue fraude e interferencia electoral”, afirmó Trump sobre la encuesta. Selzer, que se negó a hacer comentarios, anunció que retiraría su operación de sondeo el mes pasado, pero dijo que había decidido hacerlo antes de las elecciones.

ABC News anunció durante el fin de semana que había acordado pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver una demanda por difamación que había presentado debido a la afirmación inexacta al aire del presentador George Stephanopoulos de que el presidente electo había sido declarado civilmente responsable de violar a una escritora.

Continuando con sus amenazas de acciones legales, Trump arremetió el lunes contra la administración Biden por las ventas de material para el muro fronterizo, diciendo que ha hablado con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros funcionarios de Texas sobre una posible orden de restricción.

El año pasado, el Congreso exigió a la administración Biden que se deshiciera de los trozos no utilizados del muro fronterizo. La medida, incluida en la enorme Ley de Autorización de Defensa Nacional, permite la venta o donación de los artículos a los estados de la frontera sur, siempre que se utilicen para renovar las barreras existentes, no para instalar otras nuevas. El Congreso también ordenó al Pentágono que contabilizara los costos de almacenamiento del material del muro fronterizo mientras no se haya utilizado.

“Le pido hoy a Joe Biden que por favor deje de vender el muro”, dijo Trump.

Sin embargo, el Departamento de Defensa dijo que no se pueden bloquear más ventas porque todo el material sobrante para el muro fronterizo ya se ha distribuido. La mayor parte se entregó a otras agencias federales y gobiernos estatales, como lo exige la legislación de defensa firmada el 22 de diciembre de 2023. El resto se vendió a GovPlanet, que compra y subasta el excedente del gobierno.

Si bien Trump describió el traspaso de mando entre Biden y su equipo entrante como “una transición amistosa”, también cuestionó los esfuerzos para permitir que algunos miembros de la fuerza laboral federal sigan trabajando desde casa. Trump dijo que si los empleados del gobierno no regresan a la oficina bajo su mando, serán despedidos.

Trump también se pronunció sobre Adams, quien enfrenta cargos federales de fraude y corrupción. Cuando se le preguntó si consideraría indultar a Adams, Trump dijo: "Sí, lo haría".

“Creo que fue tratado bastante injustamente”, dijo Trump, aunque al mismo tiempo reconoció que “no conoce los hechos”.

Adams ha sido acusado de aceptar mejoras en los vuelos y otros beneficios de viajes de lujo valorados en 100.000 dólares, junto con contribuciones ilegales a la campaña electoral de un funcionario turco y otros ciudadanos extranjeros que buscaban comprar su influencia. Se ha declarado inocente. Varios miembros de su administración también han sido investigados.

Adams, quien insiste en que no hizo nada malo, dijo a los periodistas el lunes que su abogado "va a analizar todas las vías para garantizar que obtenga justicia".

Trump fue presionado repetidamente sobre el futuro de las vacunas, en medio de preocupaciones por su decisión de elegir al defensor antivacunas , Robert F. Kennedy Jr. , para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que regula las vacunas.

Trump nuevamente se negó a descartar la teoría, desacreditada desde hace tiempo, de que las vacunas causan autismo y dijo que Kennedy examinaría esa cuestión ya bien estudiada.

Pero también aseguró al público que una de las vacunas más exitosas no sería prohibida por su administración.

"No vamos a perder la vacuna contra la polio", dijo, llamándose "un gran creyente en ella".

“Eso no va a suceder”, dijo.

El líder republicano saliente Mitch McConnell , quien tuvo polio cuando era niño , había dicho el viernes que los nominados de Trump que buscan la confirmación del Senado deberían "mantenerse alejados" de los esfuerzos para desacreditar la vacuna contra la polio, calificándolos no solo de desinformados, sino de "peligrosos".

Trump también opinó sobre los misteriosos avistamientos de drones en partes de Nueva Jersey y el este de Estados Unidos que han generado especulaciones y preocupación sobre su origen.

En tono conspirativo, Trump insistió, sin ofrecer pruebas, en que “el gobierno sabe lo que está pasando”.

“Nuestros militares lo saben y nuestro presidente lo sabe y por alguna razón quieren mantener a la gente en suspenso”, dijo, negándose a decir si había sido informado sobre los avistamientos.

Trump ha pasado las semanas transcurridas desde su victoria desarrollando su administración entrante y hablando con lo que él dice eran líderes de más de 100 palabras.

Pero volvió a mostrarse evasivo al señalar si esa lista incluía al presidente ruso, Vladimir Putin.

"No voy a comentar la cuestión de Putin", afirmó.

En relación con la escalada de tensiones en Oriente Medio, Trump dijo que consideraría retirar las tropas estadounidenses de Siria después de que el líder derrocado del país, Bashar Assad , fuera derrocado por los rebeldes.

"No creo que quiera que maten a nuestros soldados", dijo Trump sobre los 900 hombres y mujeres que fueron enviados allí para evitar un resurgimiento del grupo Estado Islámico.

Además de las reuniones con líderes extranjeros, Trump también habló de una cena reciente con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, así como con los jefes de las principales compañías farmacéuticas, a la que asistió Kennedy. El acercamiento, dijo, hizo que esta transición se sintiera marcadamente diferente a la de 2016, cuando su victoria sorprendió al establishment de Washington.

Trump estuvo acompañado en la aparición por el CEO de SoftBank Group, Masayoshi Son , quien anunció que la compañía japonesa planea invertir 100 mil millones de dólares en proyectos estadounidenses durante los próximos cuatro años .

Fue una victoria para Trump, que ha aprovechado las semanas transcurridas desde la elección para promover sus políticas, negociar con líderes extranjeros y tratar de llegar a acuerdos.

En una publicación en su sitio Truth Social la semana pasada, Trump había dicho que cualquiera que haga una inversión de mil millones de dólares en Estados Unidos “recibirá aprobaciones y permisos completamente acelerados, incluyendo, pero de ninguna manera limitados a, todas las aprobaciones ambientales”.

“¡PREPÁRATE PARA EL ROCK!” escribió.

Trump se ha jactado repetidamente de haber hecho más en su corto período de transición que su predecesor en todos sus cuatro años.

“Hay una luz sobre el mundo entero”, dijo el lunes. “Hay una luz que brilla sobre el mundo”.