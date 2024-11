Puerto Rico se juega la democracia en sus elecciones 2024, afirma aspirante a gobernación

La candidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, aseguró este domingo que el martes, días de las elecciones generales, la isla se jugará la democracia si gana o la dictadura si triunfa La Alianza, formado por dos partidos.

González aseveró estas expresiones durante el cierre de campaña del PNP en las afueras del coliseo Mario Morales, en Guaynabo -ciudad colindante a San Juan- ante unos máximos 7.000 personas, un monto sumamente bajo a lo que dicho colectivo ha aglomerado en los pasados treinta años.

"Este pueblo se juega el martes dos caminos: uno hacia la democracia, que permite la libertad religiosa, y otro, donde te arrestan, te tumban el Whatsapp, las redes sociales por pensar distinto", expresó González en referencia a actos que han castigado dictadores sudamericanos en sus países.

Ante ello, varios líderes del PNP, incluyendo González y el senador Thomas Rivera Schatz, han asegurado que La Alianza, integrado por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, tendrá como candidato a la gobernación a Juan Dalmau, impondrá un sistema comunista en la isla.

Y de acuerdo con González, presidenta del PNP, si Dalmau se convierte en el primer gobernador independentista puertorriqueño, "pondría a Puerto Rico en extrema pobreza".

"En esta tarima no hay espacio para el discurso de odio, de muerte, de los que quieren separar a Puerto Rico y convertirlo en un Venezuela, en un Cuba o en Nicaragua", sostuvo.

"Los que estamos aquí valoramos y aterozamos la relación permanente con los Estados Unidos, gozamos de las libertades y derechos que nos dejan ser ciudadanos americanos", agregó.

En 1917, EE.UU. otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y, en 1952, se estableció el Estado Libre Asociado, que continúa vigente hasta la actualidad.

Puerto Rico, a su vez, tiene cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero áreas como defensa, fronteras, moneda o relaciones diplomáticas quedan bajo el control de EE.UU.

"Yo quiero un Puerto Rico donde podamos sentir la unidad puertorriqueña, de respetarnos aunque tengamos diferencias", dijo.

"Porque yo voy a ser gobernadora para estadistas, estadolibristas, independentistas, no afiliados. En el gobierno que yo dirigiré habrá espacio para el amor a Puerto Rico, las diferencias y el trabajo por nuestra patria", afirmó González.

Aparte de González y Dalmau, los otros aspirantes a la gobernación de Puerto Rico son Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático, y Javier Jiménez, por Proyecto Dignidad.

Gonzalez a su vez, alegó que La Alianza le pagó a Bad Bunny para acudir a su cierre de campaña, celebrado también este domingo en San Juan.

Incluso, Bad Bunny y el PNP se han enfrascado este pasado mes en guerras mediáticas con mensajes en vallas publicitarias, en las que el artista urbano ha culpado al colectivo anexionista de muchos de los problemas locales, como la firma de la empresa privada LUMA Energy, encarada del sistema eléctrico de la isla.

"Este martes todos nos pondremos de pie. Mi candidatura es del pueblo. Si Bad Bunny quiere correr una candidatura, que se postule por un partido que conduzca con un efecto por el bien de Puerto Rico", dijo González.

"No me tengo que esconder detrás de ningún artista, de ningún cantante. Aquí estoy yo, de frente, orgullosa y de ser puertorriqueña y lanzarme para que el pueblo me evalúe mi trabajo y proyecto de futuro", abundó.