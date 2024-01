Se descarrila otra vez un tren del metro de Nueva York, segundo incidente en una semana

Un tren del metro de Nueva York descarriló este miércoles en el condado de Brooklyn, la segunda vez que se registra un accidente similar en la ciudad en los últimos seis días.

Según el periódico The New York Times, que cita a fuentes policiales, el accidente, que tuvo lugar en torno a las 12:30 hora local (17:30 GMT), no ha provocado heridos.

El tren accidentado transitaba por la línea F, que une el condado de Brooklyn con el de Queens, pasando por la isla de Manhattan. Parte del servicio en Brooklyn estaba suspendido esta tarde tras el incidente, y también afectó a la línea G, según el portal Gothamist.

El pasado jueves, un tren de pasajeros chocó contra otro que había sido sacado de servicio en una estación en el norte de Manhattan, hiriendo de levedad a 24 personas y provocando largas interrupciones en el servicio.

La colisión se atribuyó al error humano, y el servicio tardó tres días en restablecerse por completo.