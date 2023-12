Comisión de control de la Cámara de Representantes pide a Casa Blanca documentación sobre Hunter Biden

La comisión de control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha solicitado este miércoles a la Casa Blanca documentación sobre Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, en el marco de la investigación de las actividades comerciales de su familia.

El presidente de supervisión de la Cámara Baja, James Comer, y el del Poder Judicial, Jim Jordan, han pedido en una carta enviada al asistente del presidente estadounidense, Edward Siskel, todos los documentos, comunicaciones y registros de la Casa Blanca relacionados con Hunter Biden.

En su escrito, argumentan que la comisión investigará si el mandatario "trató de influir u obstruir el procedimiento" judicial "impidiendo, desalentando o disuadiendo a su hijo de cumplir con las citaciones", ha recogido la cadena NBC News.

En concreto, Comer y Jordan se referían a las declaraciones que el hijo de Biden realizó frente al Capitolio el pasado 13 de diciembre, en las que recalcó que estaba dispuesto a declarar públicamente ante la Comisión en vez de hacerlo a puerta cerrada tras recibir una citación. La comisión busca saber si esta decisión estuvo influenciada por el presidente.

Biden hizo hincapié, además, en que su padre no se ha visto implicado en ninguno de sus negocios. "No hay pruebas que respalden las acusaciones de que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio porque eso no sucedió", afirmó entonces.

El expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Kevin McCarthy ordenó en septiembre la apertura de una investigación, primer paso de un 'impeachment', contra el presidente Joe Biden por supuestamente proteger los negocios de su hijo Hunter.

El hijo del presidente alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense para declararse culpable de varios delitos federales para poner fin a acusaciones que incluyen desde supuestas irregularidades fiscales hasta cargos por posesión de armas.

No obstante, tras la polémica que suscitó esta decisión, la Justicia estadounidense rechazó un mes después el pacto. A principios de octubre, Biden se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por posesión ilegal de armas durante su comparecencia ante un tribunal del estado de Delaware.