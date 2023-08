Decenas de fanáticos de Trump se reúnen frente a cárcel de Georgia en apoyo antes de su rendición

Horas antes de que se esperara que el expresidente Donald Trump se entregara en la cárcel del condado de Fulton por cargos relacionados con sus esfuerzos por permanecer en el poder después de su derrota en las elecciones de 2020, decenas de sus partidarios ya se habían reunido el jueves por la mañana afuera de las instalaciones. .

Y la multitud creció constantemente a medida que avanzaba el día.

Será la cuarta vez este año que Trump, uno de los primeros favoritos en las primarias presidenciales republicanas de 2024, sea acusado de cargos criminales. Pero a diferencia de sus arrestos anteriores, que ocurrieron en los juzgados justo antes de sus comparecencias iniciales ante un juez, esta vez se entregará en una cárcel notoriamente conflictiva.

También es diferente de sus entregas anteriores: se espera que las autoridades tomen una fotografía de fichaje del expresidente.

Trump y otras 18 personas fueron acusados la semana pasada , acusados por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de participar en un plan en expansión para socavar la voluntad de los votantes de Georgia que habían rechazado por estrecho margen al titular republicano en favor del demócrata Joe Biden. Muchos de los otros acusados se entregaron en la cárcel a principios de esta semana, incluidos Rudy Giuliani, Sidney Powell y Jenna Ellis el miércoles y John Eastman el martes.

El sheriff del condado de Fulton, Pat Labat, ha dicho que Trump, y los demás en este caso, serán tratados como cualquier otra persona, en particular diciendo en una conferencia de prensa a principios de este mes: “A menos que alguien me diga lo contrario, estamos siguiendo nuestras prácticas normales, y por eso No importa tu estatus, tendremos una foto policial lista para ti”.

Pero la escena fuera de la cárcel el jueves era todo menos normal.

Incluía a partidarios del expresidente como Cliff MacMorris, de 66 años, de Naples, Florida, que sostenía una bandera que decía: “Trump ganó para salvar a Estados Unidos”.

Él y su esposa, Georgine, pasaron la noche en Atlanta.

"No tienes derecho a perseguir a alguien injustamente", dijo Cliff MacMorris.

Su esposa dijo que las acusaciones contra el expresidente tuvieron motivaciones políticas debido a los cuatro años de “prosperidad, seguridad y libertad” que Trump logró en la Casa Blanca

"Deben estar preocupados por él por alguna razón", dijo.

Sharon Anderson, de 67 años, del este de Tennessee, estuvo fuera de la cárcel por segundo día consecutivo. Había pasado la noche en un coche con el aire acondicionado encendido.

“Estoy aquí para apoyar a Donald J. Trump. Quiero que vea algunos de los millones que acuden a las urnas por él”.

Dijo que las acusaciones contra Trump sólo habían fortalecido su apoyo hacia él. La expresidenta cuestionó los resultados electorales, lo cual no es un delito, afirmó.

Si bien la multitud estaba compuesta principalmente por partidarios de Trump, Laurie Arbeiter, de 64 años, originaria de la ciudad de Nueva York, vestía una camiseta que decía "Arresto a Trump" y llevaba consigo más de 50 carteles en blanco y negro, incluidos los que dicen "Condenar a Trump" y "Trump es un traidor". Dijo que también había viajado a otros lugares donde Trump fue acusado.

Mientras las temperaturas del mediodía rondaban los 90 grados, los agentes del sheriff con chalecos se secaron con toallas y buscaron sombra debajo de un árbol.

La cárcel principal del condado de Fulton, también conocida como la cárcel de Rice Street, está ubicada en una zona tradicionalmente industrial del noroeste de Atlanta, donde actualmente se están remodelando almacenes para uso minorista y residencial. Está apartado de la calle por un largo camino bordeado de árboles que conduce a un estacionamiento frente a la imponente fachada de la cárcel.

La mayoría de los días, el público y los medios de comunicación tienen libertad para conducir hasta el frente de la cárcel y las cámaras de noticias han capturado las llegadas y salidas de muchas personas de alto perfil que han sido ingresadas en la cárcel. Pero con la inminente captura de un ex presidente, el camino de entrada a la calle principal frente a la cárcel ha estado cerrado durante días, sin que se permita a reporteros ni cámaras a una distancia de observación del edificio.

La seguridad se reforzó aún más el jueves. Si bien un día antes se había permitido el paso de automóviles por el lado de la cárcel de Rice Street, los agentes del sheriff cortaron el tráfico de vehículos el jueves. También levantaron barricadas para mantener alejados a los manifestantes y a los medios de comunicación. Algunos diputados llevaban chalecos y se cubrían la cara con máscaras negras. Formaron una fila a lo largo de la calle.

Decenas de partidarios del expresidente ya estaban allí a media mañana, algunos ondeando banderas con el nombre de Trump. Miembros de un grupo llamado Blacks for Trump lanzaron insultos raciales a los ayudantes del sheriff negros. Pero la manifestación fue pacífica desde el principio.

Mientras que otros que están detenidos allí pasan meses o incluso años en las instalaciones esperando acusación o juicio, no se espera que Trump pase tiempo en la cárcel una vez que esté detenido. La cárcel está plagada de infraestructuras deterioradas y hacinamiento. El jueves por la mañana, la cárcel albergaba a 2.618 personas, por encima de su capacidad de 2.254, según datos de la oficina del sheriff.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el mes pasado una investigación de derechos civiles sobre las condiciones carcelarias en el condado de Fulton, citando violencia, condiciones inmundas y la muerte el año pasado de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de insectos .