Canciller chino arremete contra Estados Unidos por falta de compromisos

Rodeado por periodistas de todo el mundo, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, aclaró la posición de China respecto a sus relaciones con Estados Unidos, siendo crítico con la falta de compromisos hechos y no cumplidos por el país norteamericano.

Durante una rueda de prensa, en la cual también tocó tópicos como la situación en Gaza, Taiwán, la relación con la Unión Europea, y los beneficiosos acuerdos que mantiene con Rusia, la ponencia del canciller destacó por arremeter contra Estados Unidos.

En un principio, al ser preguntado por un periodista respecto a la actualidad de las relaciones con Estados Unidos, Wang Yi fue cauto y dijo que se busca mantener, ante todo, el bienestar de los dos pueblos y futuro estable en el mundo: “China siempre ha mantenido la estabilidad y continuidad de su política hacia Estados Unidos y siempre ha manejado las relaciones con una actitud responsable hacia la historia, el pueblo y mundo”.

No obstante, poco después recordó que en noviembre pasado los jefes de Estado de China y de Estados Unidos celebraron una reunión en San Francisco, donde alcanzaron un consenso y aclararon la dirección a seguir para promover que las relaciones entre ambas naciones dejen de caer, se estabilicen y “regresen al camino del desarrollo saludable”.

“El presidente Xi Jinping expuso profundamente la política básica y la posición de principios de China sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. El presidente Biden reiteró que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría, no busca cambiar el sistema de China, no busca fortalecer alianzas contra China y no apoya la independencia de Taiwán. Estados Unidos está feliz de ver a China desarrollarse y prosperar y no busca suprimir ni contener el desarrollo de China”, inició el canciller.

A partir de allí, Wang Yi dijo que, aunque se han logrado avances en las relaciones, existe “incomprensión” en Estados Unidos hacia China, asegurando que los compromisos que hicieron “no se han cumplido verdaderamente”.

“Si Estados Unidos siempre dice una cosa y hace otra, ¿dónde quedará la credibilidad de un país importante? Si Estados Unidos se pone nervioso y ansioso cada vez que escucha la palabra "China", ¿dónde estará la confianza de un país importante? Si Estados Unidos sólo se permite mantener la prosperidad y no permite que otros países se desarrollen adecuadamente, ¿dónde estará la justicia internacional? Si Estados Unidos insiste en monopolizar el extremo superior de la cadena de valor y sólo permite que China permanezca en el extremo inferior, ¿dónde quedará la competencia leal?”, arremetió el canciller.

Sumado a esto, puntualizó que el desafío que enfrenta Estados Unidos “reside en sí mismo, no en China” señalando que si se concentran sólo en reprimir a China “eventualmente te harás daño a ti mismo”.