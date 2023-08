Pakistán investiga denuncias de porteador muerto durante ascenso de alpinista noruego al K2

Autoridades de Pakistán anunicaron que abrieron una investigación sobre la muerte de un porteador pakistaní cerca de la cima de la montaña más peligrosa del mundo, según informó el sábado un montañero pakistaní, tras las acusaciones de que decenas de escaladores deseosos de alcanzar la cima habían pasado de largo al hombre después de que resultara gravemente herido en una caída.

Las acusaciones en torno a lo ocurrido el 27 de julio en el K2, el segundo pico más alto del mundo, ensombrecieron un récord establecido por la alpinista noruega Kristin Harila y su guía sherpa Tenjin. Al escalar el K2 ese día, se convirtieron en los alpinistas más rápidos del mundo, escalando las 14 montañas más altas del mundo en 92 días.

Harila rechazó cualquier responsabilidad por la muerte del porteador, Mohammed Hassan, de 27 años y padre de tres hijos, que resbaló y cayó de un estrecho sendero en una zona especialmente peligrosa del K2 conocida como el cuello de botella. En un post de Instagram el viernes, escribió que se sentía "enfadada por la cantidad de gente que ha estado culpando a otros de esta trágica muerte" y que nadie tenía la culpa.

Harila se defendía así de las acusaciones de otros dos escaladores que estaban en el K2 ese día, el austriaco Wilhelm Steindl y el alemán Philip Flaemig. La pareja había abortado su escalada debido a las difíciles condiciones meteorológicas, pero dijeron que reconstruyeron los hechos más tarde revisando imágenes de drones.

Steindl declaró el sábado a The Associated Press que las imágenes mostraban a decenas de escaladores pasando por delante de Hassan, gravemente herido, en lugar de acudir a rescatarlo. Alegó que el porteador podría haberse salvado si los demás escaladores, incluidos Harila y su equipo, hubieran renunciado a intentar alcanzar la cumbre.

"Aquí hay un doble rasero. Si yo o cualquier otro occidental hubiéramos estado allí tirados, se habría hecho todo lo posible por salvarlos", afirmó Steindl. "Todo el mundo habría tenido que dar marcha atrás para bajar al herido al valle".

Harila declaró a Sky News que Hassan había estado colgando de una cuerda, cabeza abajo, tras su caída en el cuello de botella, que describió como "probablemente la parte más peligrosa del K2". Dijo que, al cabo de una hora, su equipo consiguió sacarlo de nuevo al sendero.

En algún momento, ella y otra persona de su equipo decidieron continuar hasta la cima mientras otro miembro del equipo se quedaba con Hassan, dándole agua caliente y oxígeno de su propia máscara, dijo la escaladora.

Harila dijo que decidió seguir avanzando hacia la cumbre porque su equipo de avanzadilla también se encontró con dificultades que no detalló más en la entrevista.

Preguntado por el equipo de Hassan, Harila dijo que no llevaba traje de plumas ni guantes, ni tampoco oxígeno. "No vimos ninguna señal ni de máscara ni de botella de oxígeno", dijo.

Mientras tanto, se ha abierto una investigación sobre la muerte de Hassan, dijo Karrar Haidri, secretario del Club Alpino de Pakistán, una organización deportiva que también actúa como órgano rector del montañismo en Pakistán. La investigación la están llevando a cabo funcionarios de la región de Gilgit-Baltistán, que tiene jurisdicción sobre el K2, dijo Haidri.

Anwar Syed, director de Lela Peak Expedition, la empresa encargada de la expedición de Harila, declaró que Hassan murió a unos 150 metros por debajo de la cumbre. Dijo que varias personas intentaron ayudarle, proporcionándole oxígeno y calor, sin éxito.

Syed dijo que, debido a las peligrosas condiciones del cuello de botella, no sería posible recuperar el cuerpo de Hassan y entregárselo a la familia. Dijo que su empresa había dado dinero a la familia de Hassan y que seguiría ayudando, pero no dio más detalles.

Preguntado por la aparente falta de equipo de Hassan, Syed dijo que la empresa de expediciones paga dinero a los porteadores para que compren equipo, y que a Hassan se le pagó la cantidad acordada.

Flaemig, compañero de escalada de Steindl, alegó en una entrevista con el periódico austriaco Der Standard que Hassan no tenía experiencia en altitud. "No iba bien equipado. No tenía experiencia. Era porteador en el campo base y por primera vez le eligieron para ser porteador de altura. No estaba cualificado para ello", afirmó.

Steindl visitó a la familia de Hassan y puso en marcha una campaña de crowdfunding. Después de tres días, las donaciones alcanzaron el sábado más de 114.000 euros (125.000 dólares).

"Vi el sufrimiento de la familia", declaró Steindl a AP. "La viuda me dijo que su marido hizo todo esto para que sus hijos tuvieran una oportunidad en la vida, para que pudieran ir a la escuela".