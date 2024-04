Presidentes Lula y Petro abogan por la integración latinoamericana

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, abogaron el miércoles por la integración latinoamericana en un encuentro oficial en Bogotá, cuando la región enfrenta tensiones políticas por la reciente irrupción en la embajada mexicana en Ecuador y la campaña electoral en Venezuela.

“Tenemos que asumir la responsabilidad de qué Sudamérica queremos, qué país queremos ser y qué política de integración queremos”, señaló Lula da Silva, en un foro con empresarios de ambos países citado en la capital colombiana, durante su visita oficial.

A juicio del mandatario brasileño, los países de la región nunca habían estado “tan separados como estamos ahora” y señaló que en años anteriores, aunque con divergencias políticas notorias, sabían que “solo juntos” lograrían industrias más competitivas, crecimiento económico y la generación de más empleo.

En la misma línea, Petro aseguró que Colombia y Brasil “deben dar un campanazo de avance en la integración” para empujar a la región ante las “dificultades de integración latinoamericana por problemas políticos que surgen en estos días”.

Para Lula, la integración pasa por mayor apertura económica y propuso a Colombia identificar los obstáculos que estorban en las negociaciones para exportar. “Entre más fuertes seamos, más los Estados Unidos nos respetarán, más nos respetará la Unión Europea, Rusia y la India”, agregó.

Rafael Piñeros, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, cree que, además de las intenciones, faltan más “mecanismos expeditos que permitan desbloquear la integración económica y comercial” regional.

“Hoy hablar de integración después de una pandemia y gobiernos conservadores que prácticamente sepultaron a Unasur, resulta un poco difícil, pero no quiere decir que no sea una estrategia y objetivo histórico de Brasil y de Colombia”, dijo Piñeros a The Associated Press.

La reunión de los líderes izquierdistas sucede cuando en su vecino Venezuela avanza un proceso electoral en el que el presidente Nicolás Maduro busca su tercer mandato en medio de denuncias de sectores opositores de bloqueos para competir en las urnas. El miércoles Estados Unidos volvió a imponer sanciones al petróleo de Venezuela, después de que Maduro incumpliera acuerdos electorales.

Petro dijo a la prensa que propuso a Maduro y a los sectores de oposición hacer un plebiscito en las elecciones presidenciales que “garantice un pacto democrático” para que quien pierda tenga “seguridad” sobre su vida y sus derechos.

Colombia y Brasil comparten una nutrida agenda bilateral y el miércoles los gobiernos suscribieron tres acuerdos y cuatro memorandos de entendimiento en un amplio espectro que incluye la lucha contra el hambre, contra la trata de personas, protección de los derechos de personas LGBTIQ+.