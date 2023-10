El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha suspendido "a todos los efectos" el proceso de primarias organizado por la oposición y del que salió vencedora la exdiputada María Corina Machado, por entender que pudieron cometerse varios delitos en la organización de una votación que no contó con el aval ni la supervisión de las autoridades chavistas.

La sala electoral del TSJ se ha pronunciado a raíz de una denuncia interpuesta por el diputado José Brito, que atribuía "actos inconstitucionales e ilegales" a la Comisión Nacional de Primarias (CNP), el organismo creado 'ex profeso' para esta votación. Los jueces admiten la solicitud de amparo cautelar, lo que implica la paralización de "las distintas fases del proceso electoral" opositor.

En este sentido, han requerido a la Comisión que presente una serie de documentos, entre ellos las actas relativas a Machado, de la que recuerdan que se trata de una "ciudadana inhabilitada de manera firma por 15 años", lo que teóricamente le impide ocupar cargo público, así como de otros aspirantes igualmente inhabilitados como Henrique Capriles y Freddy Superlano, si bien ambos se retiraron del proceso antes de la votación final.

La máxima corte venezolana concede igualmente un plazo máximo de tres días para recibir un informe en el que se establezcan, entre otras cuestiones, el mecanismo empleado para resguardar el material electoral y el lugar habilitado a tal efecto.

Asimismo, el TSJ ha ordenado que se notifique la decisión al fiscal general, Tarek William Saab, "con vista a las múltiples y graves denuncias relacionadas con ese evento electoral", ya que parte de los hechos pueden implicar "la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes", reza la sentencia difundida este lunes.

COMPARECEN EN LA FISCALÍA

Precisamente a la sede central de la Fiscalía en Caracas han acudido este lunes los principales responsables de la CNP, entre ellos el presidente, Jesús María Casal, en el marco de la investigación abierta por el Ministerio Público por presunto "fraude" electoral. El comité opositor ha agradecido en redes sociales las "generosas manifestaciones de apoyo y solidaridad" recibidas en los últimos días, pero ha pedido a la ciudadanía que no salga a manifestarse.

Capriles, excandidato presidencial, ha dado todo su apoyo a los dirigentes citados, con un mensaje publicado en su cuenta de X, la antigua Twitter, en el que ha advertido de que "cada ataque y burla" contra los venezolanos que "padecen las consecuencias de un Gobierno indolente" sólo servirá para "multiplicar el número de votos" en los comicios de 2024.

La oposición aspira a "cambiar" el "peor Gobierno de la historia", como ha descrito Capriles al régimen de Nicolás Maduro. "Los venezolanos ratificamos que somos un pueblo pacífico, democrático y con plena convicción en que la ruta electoral es nuestra mejor herramienta. ¡Unidos somos más fuertes!", ha proclamado.

También el antiguo líder opositor Juan Guaidó ha criticado la decisión del TSJ porque "la dictadura pretende invisibilizar y deshumanizar (propio de dictaduras) a millones de venezolanos que elegimos en una primaria con muchos obstáculos a María Corina Machado".

"El ejercicio de nuestros derechos pasa por defenderlos. Hay una primera prueba para todos y principalmente para la comunidad internacional: hacer cumplir el acuerdo de Barbados", ha argumentado.

Mientras, desde el 'chavismo', el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha expresado su respaldo a la decisión del TSJ porque el proceso de primarias opositor fue "un fraude" ya que los números de participación presentados no se ajustan a la realidad.

"Ahora ellos tiene que entregar todo, cuadernos, actas de escrutinios, boletas de votación y no hay. No tienen excusa para haberlos destruido", ha apuntado. Además, Cabello ha destacado que la decisión del TSJ parte de una denuncia del diputado opositor José Brito, al que la misma derecha "inhabilitó" y no dejó participar en el proceso.