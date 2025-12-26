Israel se convierte el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

Israel se ha convertido este viernes en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia siguiendo, ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A las pocas horas del anuncio, Somalia y parte de sus aliados internacionales, entre ellos Egipto y Turquía, han condenado lo que han descrito un ataque a la integridad territorial somalí y un precedente enormemente peligroso que constituye simultáneamente una amenaza a la seguridad regional y un ataque directo a la Carta de la ONU.

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia. El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.

"El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano", ha hecho saber la oficina del primer ministro en un comunicado publicado en su cuenta en X.

Netanyahu ha comunicado este anuncio en conversación telefónica al presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro', mientras firmaba el documento de reconocimiento formal. "El Estado de Israel", ha añadido la oficina del primer ministro israelí, "planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia con una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía".

En una nota posterior, el Ministerio de Exteriores de Somalilandia "acoge con satisfacción y agradece profundamente la histórica y fundamentada decisión del Estado de Israel de reconocer oficialmente su soberanía e independencia" y anuncia su intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham para dar lugar el "establecimiento de relaciones diplomáticas plenas".

Para el presidente somalilandés "este paso marca el inicio de una alianza estratégica que promueve intereses mutuos, fortalece la paz y la seguridad regionales y genera beneficios compartidos para todas las partes interesadas, sin perjuicio de ninguna".

ESTRATEGIA TERRITORIAL

A finales del mes pasado, expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) ponía en valor la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia por dos motivos: su "ubicación geoestratégica y en su disposición como Estado estable, moderado y fiable en una región volátil a colaborar estrechamente con los países occidentales".

El INSS recuerda que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.

"Dado que los países del Golfo, Estados Unidos e Israel han combatido a los hutíes en los últimos años sin lograr un resultado decisivo, la ubicación de Somalilandia y la posibilidad de operar desde su territorio, podría ser un punto de inflexión", añade el Instituto.

Para Somalilandia, el reconocimiento de Israel representa un paso fundamental hacia su gran aspiración: la legitimación que persigue de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que hasta ahora ha expresado serias dudas sobre esta cuestión por el alcance del rechazo sin paliativos que exhibirían las autoridades federales de Somalia a este respecto.

CONDENAS Y PREOCUPACIÓN SOBRE EL FUTURO DE LOS PALESTINOS

El Gobierno de Somalia ha denunciado sin paliativos el reconocimiento de Israel tras una conversación diplomática a cuatro entre su titular de Exteriores, Abdisalam Abdi Ali, y sus homólogos de Egipto, Badr Abdelati; Turquía, Hakan Fidan; y Yibuti, Abdolkader Husein Omar.

Además, y según informaron en su momento fuentes de la cadena estadounidense CNN, Israel ha contemplado la idea de trasladar por la fuerza al estado separatista a los palestinos de Gaza, una noción que han comentado abiertamente los ministros de Exteriores.

El resultado de la comunicación ha sido un comunicado conjunto donde los cuatro países reafirman "su total rechazo y condena a dicho reconocimiento y reiteran su pleno apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia".

Los cuatro ministros denuncian una decisión israelí que "constituye un precedente peligroso y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como para los principios establecidos del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas" y enfatizan su rechazo "a cualquier intento de imponer una nueva realidad o crear entidades paralelas que contradigan la legitimidad internacional y socaven las oportunidades para lograr la seguridad, la estabilidad y el desarrollo".

Los firmantes expresan abiertamente su temor de que este acuerdo con Somalilandia está directamente vinculado a la guerra de Gaza y que el estado separatista somalí podría convertirse en el lugar de destino de un desplazamiento forzado e ilegal del pueblo palestino.

"Las partes enfatizan el rechazo categórico a cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio, que la gran mayoría de los países del mundo rechazan de forma, fondo y categóricamente", han apostillado.

Más tarde, la oficina del primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, ha rechazado "categórica e inequívocamente el ataque deliberado" a su soberanía por parte de Israel y ha señalado que Somalilandia es "una parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano", mientras que también ha resaltado que "Somalia nunca aceptará que el pueblo palestino se convierta en apátrida".

"El Gobierno federal subraya que Somalia es un solo, indivisible Estado soberano, y ningún agente externo tiene la autoridad o el poder para alterar su unidad o configuración territorial. Cualquier declaración, reconocimiento o acuerdo que busque socavar esta realidad es nulo, inválido, y sin ningún efecto legal o político en virtud del Derecho Internacional", ha expresado en un comunicado.

En este sentido, ha reiterado que "cuestiones relativas a la unidad, la gobernanza y el orden constitucional siguen siendo prerrogativa exclusiva del pueblo somalí" y que esto "se resolverá únicamente por medios legales, constitucionales y pacíficos".

"Somalia reitera además su apoyo inquebrantable y basado en principios a los derechos legítimos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación, y su firme rechazo a la ocupación, el desplazamiento forzado, la manipulación demográfica y la expansión de los asentamientos en todas sus formas", ha zanjado.