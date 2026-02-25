Aprueban recortar semana laboral de 48 a 40 horas y un día de descanso por 7 trabajado en México

La Cámara de Diputados de México ha aprobado en la madrugada de este martes la reforma laboral que reducirá gradualmente la semana laboral de las actuales 48 horas hasta las 40 horas en los próximos cuatro años y establecerá un día de descanso obligatorio remunerado por cada siete días.

La reforma laboral fue aprobada con 469 votos a favor y ninguno en contra, sin abstenciones, después del visto bueno del Senado de México al proyecto este mismo mes.

En concreto, el texto plantea que la transición hacia una semana laboral más corta comience en 2027 con una reducción anual de dos horas por semana.

Asimismo, la reforma laboral prohíbe reducir sueldos y prestaciones durante la reducción gradual de las horas de la semana laboral y las personas menores de 18 años no podrán trabajar horas extra.

Se trata de uno de los proyectos estrella de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que presentó la propuesta el pasado mes de diciembre, pero el 'lobby' de los líderes empresariales retrasó su discusión durante semanas.

Con la aprobación de esta reforma laboral, México se suma a Chile y Colombia como países de América Latina que han reducido las horas laborales semanales en los últimos años. Por su parte, Brasil está buscando el visto bueno de los legisladores a una propuesta similar antes de la convocatoria de elecciones presidenciales en octubre.