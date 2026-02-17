Fiscal sancionada pierde elección en máxima corte

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por considerarla "corrupta", perdió este lunes la elección en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la máxima corte del país, aunque podría volver a postularse a través de otra entidad.

La elección de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), que se realiza poco a poco durante más de dos meses, es clave en el pulso por el control de la justicia en Guatemala, influenciada por una élite política y económica señalada de corrupta.

Según resultados anunciados en rueda de prensa, el consejo directivo de la Universidad de San Carlos (USAC) descartó a Porras, quien se había postulado como titular o suplente, y escogió a dos candidatos afines al rector, en una votación celebrada en un hotel de la ciudad de Antigua, a 35 km de la capital.

Pese a ese revés, Porras, cuyo mandato de fiscal general concluye el 16 de mayo, podría postularse a la Corte de Constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia, que elige a dos magistrados. Los otros seis los designan el presidente, el gremio de abogados y el Congreso.

"Siempre se considera", dijo la abogada de 72 años, hace unos días cuando periodistas le preguntaron si se pensaba postular con otra instancia en caso de perder en la USAC.

Porras está sancionada por Washington y la Unión Europea por haber intentado hace dos años impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, y por emprender una persecución contra fiscales y jueces antimafia, periodistas y líderes sociales, desde que asumió la Fiscalía en 2018.

una votación controvertida

La votación en la USAC fue controvertida debido a que la mayoría de miembros del consejo tiene los cargos vencidos. Estudiantes, académicos y activistas sociales se manifestaron contra Porras.

A la CC se le conoce como la "corte celestial" por sus fallos inapelables, y las elecciones son seguidas con atención por organismos de derechos humanos internacionales, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.

Con la elección de Julia Rivera y José Luis Aguirre por la USAC, falta escoger seis magistrados, luego de que la semana pasada fueron designados los dos del colegio de abogados.

Guatemala también designará este año a un nuevo fiscal general, a magistrados del tribunal electoral y al contralor.