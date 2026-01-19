Francia descarta por el momento unirse al "Consejo de Paz" de Trump

Francia "no tiene previsto dar una respuesta favorable" por el momento a la invitación a unirse a un "Consejo de Paz" promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a AFP el entorno de su par francés, Emmanuel Macron.

La Casa Blanca ha solicitado a varios líderes mundiales que se sienten en esa junta, presidida por Trump, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Este consejo fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, devastada por dos años de guerra, pero su estatuto, consultado por AFP, no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.

El documento sobre el Consejo de Paz "va más allá del mero marco de Gaza", contrariamente a las expectativas iniciales, indicó una fuente próxima al presidente francés, reiterando que siguen comprometidos con un cese del fuego en Gaza.

Esta iniciativa "plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios y de la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ponerse en entredicho", agregó.

El ministerio francés de Relaciones Exteriores había recordado previamente el "apego" de Francia, que ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, "a la Carta de las Naciones Unidas".

"Esta sigue siendo la piedra angular de un multilateralismo eficaz, en el que el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de las controversias prevalecen sobre la arbitrariedad, las relaciones de fuerza y la guerra", agrega la cancillería.