El Papa León XIV lamenta que 2025 haya estado marcado por "guerras devastadoras"

León XIV ha lamentado que el 2025 haya estado marcado por "eventos dolorosos" como los distintos "escenarios de guerra que siguen devastando el planeta", como ha asegurado en la última audiencia general del año que se ha celebrado este miércoles.

Después de saludar a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa ha recordado que el año que está por terminar ha estado marcado por eventos importantes, algunos "dolorosos" como el fallecimiento del "añorado" Papa Francisco y otros "más felices", como la peregrinación de personas de todas partes del mundo al Vaticano con motivo del Año Santo.

"Un gran signo que nos ha acompañado en los meses pasados: el del camino y de la meta. Tantos peregrinos han venido, este año, desde todas las partes del mundo, a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje", ha expresado el Papa durante la audiencia.

Al finalizar la audiencia, ha enviado los tradicionales saludos a los peregrinos del mundo en diferentes idiomas y se ha dirigido en especial "a los jóvenes llegados de Tierra Santa", del Patriarcado Latino de Jerusalén.