La locura del chocolate Dubai ahora sobrepasa las barras

Algunas modas de sabores nos acompañan y luego desaparecen. Otras se quedan y se sienten como en casa.

Es demasiado pronto para saberlo con certeza, pero el movimiento chocolatero de Dubái parece haber echado raíces y se está extendiendo a un ritmo acelerado. Los sabores dulces y la textura espesa que han hecho de las barras de chocolate de Dubái un éxito también se están transformando en otros tipos de dulces .

Retrocedamos un momento. La original y ahora clásica barra de chocolate de Dubái fue creada por Fix Chocolatier en los Emiratos Árabes Unidos en 2021, y para 2023 ya había triunfado en redes sociales. Rica y deliciosa, presenta una gruesa capa de chocolate con leche que generalmente encierra un cremoso relleno de pistacho (y a menudo de tahini) mezclado con una crujiente masa filo desmenuzada llamada kadayif.

Tanto marcas globales como pequeños panaderos están experimentando con el concepto, traduciéndolo a croissants, batidos y más . Los rellenos varían desde mantequilla de cacahuete y mermelada hasta s'mores y matcha.

“Ya no lo llamo una ‘tendencia’; es algo completamente nuevo”, dijo Din Allall, cuyo negocio familiar, The Nuts Factory, tiene alrededor de 150 tiendas en Estados Unidos que venden nueces, frutas deshidratadas y dulces.

Esta fiebre incluso ha contribuido a la escasez de pistachos este año, según ha informado el productor iraní de frutos secos Keinia.

Afirma que la principal causa de la escasez es "el aumento explosivo de la demanda impulsado por la tendencia viral de TikTok 'chocolate de Dubái', agravado por la escasez subyacente de suministro".

A nivel mundial, las búsquedas de "chocolate de Dubái" en Google se dispararon a principios de año, antes de alcanzar su punto máximo en marzo. Se han mantenido elevadas desde entonces, según Google Trends.

En Estados Unidos, el chocolate de Dubái sigue siendo un producto relativamente especializado.

En las 52 semanas que finalizaron el 28 de junio, las ventas minoristas de chocolate relleno de pistacho en Estados Unidos totalizaron 822,900 dólares, según la empresa de investigación de mercado NielsenIQ.

En comparación, las ventas de todos los chocolates totalizaron 16,270 millones de dólares.

Aun así, la demanda de chocolate de Dubái crece mucho más rápido que la de otras variedades. Las ventas unitarias de chocolates rellenos de pistacho aumentaron un 1234 % en comparación con el año anterior, según NielsenIQ, mientras que las ventas unitarias de todos los chocolates disminuyeron menos del 1 %.

Allall ofrece 12 sabores de barras de chocolate Dubai, así como dátiles Dubai cubiertos con chocolate y pistachos, nueces tostadas cubiertas con Dubai, un parfait de fresa y chocolate Dubai en capas y una barra de chocolate Dubai Golden infundida con oro comestible de 24 quilates por $79.99 (sus barras regulares de 6.5 onzas se venden por $18.99).

Allall afirma que no son sólo los sabores los que hacen diferente al chocolate de Dubai, sino también la estructura de la barra: “enorme, gruesa y con mucho relleno”.

Los grandes minoristas y restaurantes se han sumado

Trader Joe's ofrece una barra de chocolate de Dubái elaborada por Patislove. IHOP introdujo una serie de panqueques de Dubái por tiempo limitado en algunos locales en agosto.

Baskin-Robbins ofrece helados inspirados en Dubái en su menú, mientras que Costco vende una variedad de dulces de chocolate de Dubái, incluyendo un pastel de chocolate de Dubái. Walmart y QVC también venden chocolate de Dubái.

El gigante suizo del chocolate Lindt tiene una barra y atrajo multitudes cuando lanzó una cantidad limitada de ellas en Europa el otoño pasado.

“Para mí, lo importante es el crujido”, dijo Erica Lefkowits, quien recientemente compró chocolate de Dubái en Dublín. “El chocolate es suave y se derrite, el relleno es cremoso y, además, el crujido del kadayif. Lo importante es la textura. Además, es azúcar”.

Le molestó un poco el precio, más alto que el de una barra de chocolate promedio. Sin embargo, parte del atractivo del chocolate de Dubái reside en su toque indulgente y cosmopolita. Los pistachos, la rosa, el azafrán y el cardamomo aportan lujo, viaje y exotismo a la fiesta del chocolate.

A pesar del precio, "nunca había visto un solo artículo venderse así en mis 50 años de experiencia en el comercio minorista", dijo Stew Leonard, Jr., director ejecutivo de las tiendas de comestibles Stew Leonard en el área metropolitana de Nueva York.

La cadena presentó la barra de chocolate BeeMax Dubai en marzo, la vio venderse como pan caliente, comentó, y luego lanzó su propia versión de marca propia (fabricada por la empresa Chocopologie).

Han presentado una caja de regalo de chocolate de Dubai para las fiestas, que incluye pequeños conos de helado de Dubai, pralinés de Dubai y dos barras.

Otras marcas de amplia distribución en EE. UU. son Moda, Magno y Leonessa. Otras versiones del chocolate de Dubái incluyen los caramelos Chocolove y el jarabe de café con chocolate sin azúcar de Matteo's Coffee Syrups.