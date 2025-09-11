Varsovia derriba drones rusos con ayuda de la OTAN

Polonia y sus aliados denunciaron este miércoles como una "provocación sin precedentes" la incursión de drones rusos en su espacio aéreo, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN, y Varsovia advirtió del riesgo de escalada bélica.

Ni los drones, lanzados durante un ataque ruso a Ucrania, ni su derribo por las fuerzas polacas y de la OTAN causaron víctimas, precisó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

El ejército ruso afirmó que no apuntó a objetivos en Polonia, sin confirmar o negar que sus drones entraron en su espacio aéreo.

Las autoridades de Polonia, miembro de la UE y de la OTAN y apoyo clave de Ucrania, dijeron haber identificado en su jurisdicción más de diez "objetos hostiles", la madrugada de este miércoles.

"Se identificaron 19 violaciones" del espacio aéreo, dijo ante el Parlamento Donald Tusk, que calificó la incursión de "provocación a gran escala".

El Ministerio del Interior polaco precisó que se encontraron 7 drones y los restos de un proyectil de origen desconocido, y que resultaron dañados una casa y un coche en el este del país.

"Estábamos sentados y este avión sobrevoló (...) Le dije a mi esposo: ¿Por qué este avión hace tanto ruido hoy?. Y de repente, hubo una explosión", contó a AFP Alicja Wesolowska, de 64 años, cuya casa quedó destruida en Wyryki-Wola.

El canciller polaco, Radoslaw Sikorski, subrayó que la intrusión no era accidental y advirtió que se trataba de un caso "inédito de ataque no solo al territorio de Polonia, sino también al territorio de la OTAN y de la Unión Europea (UE)".

La incursión, haya sido "intencionada o no", es "absolutamente irresponsable, temeraria", comentó a su vez el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

- "Poner a prueba a la OTAN" -

Varsovia pidió a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada".

"Esta situación (...) nos acerca más que nunca a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial", declaró Tusk ante el Parlamento, aunque "hoy no hay motivos para afirmar que nos encontramos en estado de guerra".

Un diplomático de la Alianza, que este miércoles celebró una reunión a nivel de embajadores prevista desde hace tiempo, dijo a AFP bajo anonimato que la incursión no parece "el inicio de algo más grande".

"Parece que o bien fue una manera de poner a prueba a la OTAN, o bien el objetivo era alcanzar blancos en Ucrania desde un ángulo diferente", declaró.

El gobierno alemán afirmó que Moscú estaba "poniendo a prueba" a los aliados de Ucrania con el incidente.

- Operación "deliberada" -

La cancillería polaca convocó al encargado de negocios ruso, Andrei Ordash. Este indicó a la agencia de noticias RIA Novosti que Varsovia aún no presentó pruebas de que los drones derribados vinieran de Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso acusó a Polonia de querer agravar el conflicto en Ucrania propagando "mitos" sobre la incursión de drones.

El incidente paralizó durante varias horas el aeropuerto Chopin de Varsovia, y otros tres de menor importancia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que lo ocurrido en Polonia fue "deliberado". Según él, al menos ocho drones rusos "se dirigieron a Polonia". Al mismo tiempo Moscú disparó 458 drones y misiles contra Ucrania, según el ejército de este país.

Zelenski lamentó además la "falta de acción" y de "respuesta firme" de los dirigentes occidentales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que la UE defenderá "cada centímetro cuadrado" de su territorio.

La jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas, acusó a Rusia de querer "poner nuestra unidad a prueba" y dijo que según "las indicaciones", la incursión fue "intencional".

Varsovia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev desde el inicio de la invasión rusa: acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.