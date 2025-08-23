clima
Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico
El Centro Nacional de Huracanes indicó que se esperaba que Fernand pasara “muy al este de Bermudas”
La tormenta tropical Fernand se formó en el Océano Atlántico el sábado, pero estaba lejos de tierra y se pronosticaba que permanecerá en mar abierto.
El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó que la tormenta se encontraba a unos 655 kilómetros (405 millas) al sur-sureste de Bermudas.
Tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se dirigía hacia el norte a 24 km/h (15 mph).
El Centro Nacional de Huracanes indicó que se esperaba que Fernand pasara “muy al este de Bermudas”, y no había alertas ni advertencias costeras en vigor.