Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

La tormenta tropical Fernand se formó en el Océano Atlántico el sábado, pero estaba lejos de tierra y se pronosticaba que permanecerá en mar abierto.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó que la tormenta se encontraba a unos 655 kilómetros (405 millas) al sur-sureste de Bermudas.

Tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se dirigía hacia el norte a 24 km/h (15 mph).

El Centro Nacional de Huracanes indicó que se esperaba que Fernand pasara “muy al este de Bermudas”, y no había alertas ni advertencias costeras en vigor.