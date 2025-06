Esposa de Miguel Uribe agradece a Colombia su apoyo y dice que sigue luchando por su vida

María Claudia Tarazona, la esposa del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien se mantiene crítico en el hospital tras ser víctima de un intento de asesinato, dijo este martes que el apoyo de la familia y del país es lo que mantiene al político "unido a este plano terrenal".

"Miguel es un guerrero. Sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra (...) El amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal", dijo Tarazona, conmovida a las puertas de la Clínica Fundación Santa Fe, donde el ambiente es de vigilia constante.

La esposa del político agregó que "el amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros".

María Claudia Tarazona, esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado durante un mitin político, habla con la prensa afuera de la clínica donde recibe atención médica, en Bogotá, Colombia, el domingo 8 de junio de 2025. (Foto AP/Ivan Valencia)AP

El sábado pasado, durante un acto de campaña, Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el que un menor de 15 años le atinó dos disparos en el cráneo y uno en la pierna izquierda, por los que fue sometido a dos cirugías horas después.

Decenas de personas se han congregado en los últimos días en las escaleras de entrada al hospital para acompañar en oración la recuperación del senador.

En el andén se observan velas encendidas, muchas ya derretidas, que cubren el suelo con cera tibia entre pequeñas imágenes de la Virgen María y otros símbolos religiosos.

Las plegarias en voz baja, los carteles de apoyo y el silencio respetuoso han convertido la entrada del hospital en un lugar de recogimiento colectivo.

Tarazona declaró que "ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre".

"No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió", expresó.

La seguridad en la zona del centro hospitalario ha sido reforzada al máximo. Uniformados de la Policía Nacional, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios y soldados de la Policía Militar vigilan de forma permanente el perímetro del centro médico, considerado uno de los más prestigiosos del país.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, continúa en "estado crítico" aunque "estable", según el último parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.