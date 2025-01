Trump culpa a las iniciativas de diversidad la razón del choque entre avión y helicóptero

Mientras la nación se recuperaba el jueves del desastre aéreo más mortífero en Estados Unidos en más de dos décadas, el presidente Donald Trump culpó sin ofrecer fundamentos a las iniciativas de diversidad por socavar la seguridad aérea y cuestionó las acciones de un piloto de helicóptero del Ejército de Estados Unidos involucrado en la colisión en el aire con un avión comercial.

Se cree que 67 personas murieron en el accidente ocurrido el miércoles por la noche, que tuvo lugar mientras un vuelo procedente de Wichita, Kansas, aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Mientras Trump hablaba, la investigación federal apenas comenzaba y los socorristas seguían trabajando para recuperar cuerpos del río Potomac.

Aún no se han establecido formalmente las causas de la colisión, y el propio Trump reconoció que era demasiado pronto para sacar conclusiones mientras alentaba al país a rezar por las víctimas. Sin embargo, rápidamente pasó a especular y a lanzar ataques políticos, en un momento en que los estadounidenses tradicionalmente buscan consuelo, seguridad y hechos en la presidencia.

“Sucedieron cosas realmente malas y algunas cosas que no deberían haber pasado”, señaló el presidente republicano desde la sala de prensa de la Casa Blanca, a poco más de cinco kilómetros (tres millas) del lugar del desastre.

Trump culpó al gobierno del expresidente Joe Biden por alentar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a reclutar trabajadores “que sufren discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión”. Añadió que el programa permitía la contratación de personas con problemas auditivos y visuales, así como parálisis, epilepsia y “enanismo”.

Trump no compartió ninguna evidencia de que personas no calificadas estuvieran siendo colocadas en posiciones críticas como el control del tráfico aéreo, y reconoció que aún no había indicaciones de que los controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional Reagan hubieran cometido errores.

Cuando se le preguntó por qué culpaba a las iniciativas de diversidad, Trump respondió: “porque tengo sentido común, y desafortunadamente muchas personas no lo tienen”.

Trump señaló que los controladores de tráfico aéreo necesitan ser brillantes para garantizar la seguridad.

“Tienen que ser genios naturalmente talentosos”, dijo. “No puedes tener personas regulares haciendo su trabajo”.

Trump se quejó específicamente de Pete Buttigieg, quien fue secretario de Transporte de Biden y fue un contendiente para desafiar a Trump por la Casa Blanca en 2020, y señaló que era “un desastre”.

“Lo ha llevado directamente a la ruina con su diversidad”, dijo Trump, añadiendo profanidades a su descripción de Buttigieg.

Buttigieg respondió en una publicación en la red X, donde escribió que los comentarios de Trump eran “despreciables”.

“Mientras las familias lloran, Trump debería estar liderando, no mintiendo”, agregó.

fin de las políticas progresistas

Y como para destacar el punto de Trump, la Casa Blanca invitó a los reporteros al Despacho Oval para verlo firmar otra orden ejecutiva que, según los funcionarios, pondrá fin a las políticas progresistas en la aviación federal. Trump ya había firmado una orden ejecutiva la semana pasada que terminaba con las iniciativas de diversidad en la FAA.

“Queremos que las personas sea más competentes”, afirmó Trump. “No nos importa de qué raza sean”.

El accidente aéreo fue el primer gran desastre del nuevo mandato de Trump, y su respuesta evocó sus frecuentes —y controvertidas— conferencias sobre la pandemia de COVID-19. Su manejo de la pandemia ayudó a que los votantes se desencantaran de él y posteriormente perdió su intentó de reelección en 2020.

Después de decir a las familias de los fallecidos que “nuestros corazones están destrozados junto a los suyos” y liderar un momento de silencio, Trump procedió a especular sobre lo que había ocurrido. “No sabemos qué llevó a este accidente, pero tenemos algunas opiniones muy fuertes”, comentó.

Trump se preguntó si el piloto del helicóptero llevaba gafas de visión nocturna, declaró que “había un problema con el piloto” y que el helicóptero “iba en un ángulo que era increíblemente malo”. Cuestionó por qué el piloto del Ejército no cambió de curso y afirmó que “puedes detener un helicóptero muy rápidamente”.

También reflexionó sobre los controladores de tráfico aéreo, señaló de las dos aeronaves “por alguna razón estaban a la misma altura” y añadió “deberían haber estado a una altura diferente”.

Incluso mientras Trump se apresuraba a ponderar públicamente las razones del accidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) fue más circunspecta al comenzar a examinar lo ocurrido.

“En nuestra investigación analizamos los hechos y eso llevará algún tiempo”, dijo Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB.

Por su parte, los demócratas criticaron las declaraciones de Trump el jueves.

“Es una cosa que los comentaristas de internet emitan teorías de conspiración, es otra cosa que lo haga el presidente de Estados Unidos”, aseveró el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

El vicepresidente JD Vance, el secretario de Transporte Sean Duffy y el secretario de Defensa Pete Hegseth se alinearon detrás de Trump para elogiar su liderazgo y repitieron sus preocupaciones sobre los programas de diversidad y contratación.

“Cuando no tienes los mejores estándares en torno a quién estás contratando, significa por un lado que no estás obteniendo a las mejores personas en el gobierno”, dijo Vance, “Pero por otro lado, pone presiones sobre las personas que ya están allí”.

Trump le aseguró a Duffy, quien asumió el cargo el martes para reemplazar a Buttigieg, que “no es tu culpa”. Duffy tomó el podio de la Casa Blanca junto a Trump y declaró: “Cuando los estadounidenses despegan en aviones, deberían esperar aterrizar en su destino”. “No aceptaremos excusas”, añadió.

Funcionarios federales han expresado preocupaciones sobre un sistema de control de tráfico aéreo sobrecargado y con falta de personal durante años, especialmente después de una serie de encuentros cercanos entre aviones en aeropuertos de Estados Unidos. Han mencionado problemas con la paga competitiva, largas horas, entrenamiento intensivo y jubilaciones obligatorias como cuestiones que han contribuido a la falta de personal.

“Aunque estos eventos son increíblemente inusuales, nuestro sistema de seguridad está mostrando claras señales de tensión que no podemos ignorar”, comentó Homendy a los legisladores en 2023. Expertos en aviación emitieron un informe en el mismo momento diciendo que la FAA necesita mejor personal, equipo y tecnología.