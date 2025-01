Merkel critica la alianza de la centroderecha con los ultraderechistas

La excanciller de Alemania Angela Merkel lanzó el jueves una inusual crítica pública a su sucesor como líder del centroderecha del país, que es el favorito en las elecciones generales de febrero, por presentar en el Parlamento propuestas para nuevas y estrictas normas migratorias que sólo se aprobaron con la ayuda de un partido de ultraderecha.

Los partidos en el gobierno de centroizquierda del país, han puesto en duda si se puede seguir confiando en que el líder conservador, Friedrich Merz, no llevará al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, o AfD, al gobierno tras lo sucedido el miércoles. Insiste en que no lo hizo ni lo hará, y que no rompió un consenso político, a menudo llamado “cortafuegos”, para rechazar al partido. Pero el canciller Olaf Scholz subrayó que Merz cometió “un error imperdonable”.

Merz, decidido a subrayar el compromiso de su bloque para reducir la migración irregular tras el letal ataque con arma blanca perpetrado por un solicitante de asilo rechazado la semana pasada, sometió a votación una moción no vinculante en que se pedía a Alemania que devuelva a muchos más migrantes en sus fronteras, aunque podía necesitar los votos de AfD para sacarla adelante. La medida se aprobó por un margen de tres votos gracias al apoyo del partido de ultraderecha.

Las encuestas señalan que el bloque de Merz, la Unión, va por delante con alrededor del 30% de apoyos, mientras que AfD es segundo con cerca del 20%. El canciller, Olaf Scholz, de centroizquierda y sus socios de coalición, los Verdes, están más atrás.

Merkel, que en su momento lideró la Unión Demócrata Cristiana de Alemania que ahora dirige Merz, señaló en una declaración poco habitual que Merz había dicho en noviembre que no se deberían aprobar medidas con el apoyo de AfD antes de las elecciones del 23 de febrero.

La exmandataria apuntó que apoyaba esa posición, pero “creo que fue un error dejar de sentirse comprometido con esta propuesta y, el 29 de enero, permitir con los ojos abiertos por primera vez una mayoría con votos de AfD en una votación en el parlamento alemán”.

Merkel añadió que “todos los partidos democráticos” deben trabajar juntos —“no como una maniobra táctica”, y respetando la ley de la Unión Europea— para hacer todo lo posible para prevenir ataques como el de la semana pasada y otros en los últimos meses en los que los sospechosos eran inmigrantes.

mÁs conservador que merkel

Merz asumió el liderazgo de la formación después que Merkel, una antigua rival, dejara el cargo en 2021. Más conservador que Merkel, ha adoptado una postura más restrictiva sobre la migración. La semana pasada, apuntó que Alemania ha tenido una “política de asilo e inmigración equivocada” durante una década, desde que Merkel permitió la entrada de un gran número de migrantes al país.

Merkel ha mantenido un perfil discreto desde que abandonó el cargo, no suele intervenir en la política diaria y ya no tiene una influencia activa en su partido. Sin embargo, su intervención podría agravar un problema de credibilidad para Merz.

Merz parece esperar a conseguir apoyos haciendo que la Unión parezca decisiva al forzar un enfoque más duro hacia la migración, reduciendo el atractivo de AfD en esas cuestiones, mientras hace que el canciller de centroizquierda Olaf Scholz y sus socios de coalición restantes parezcan débiles. No está claro si tendrán éxito.

Los legisladores de AfD celebraron después de la votación del miércoles mientras otros permanecían con rostro impasible. Merz dijo que había buscado una mayoría en el “centro democrático” y lamentó que eso no ocurriera. Pero también insistió en que “una decisión correcta no se vuelve incorrecta porque la aprueben las personas equivocadas”.

El viernes, la Unión planea convocar una votación sobre una ley propuesta hace meses que pide poner fin a las reuniones familiares para migrantes con un estatus de protección que no llega a ser asilo. La medida también podría pasar con los votos de AfD, aunque necesitaría la aprobación de la cámara alta del Parlamento, lo cual es incierto.

Los eventos de esta semana han agriado el ambiente político y podrían complicar los esfuerzos para formar una coalición después de las elecciones, lo que podría dejar a Merz necesitando a los partidos de centroizquierda para tomar el poder.

Wolfgang Schroeder, profesor de Ciencias Políticas en el Centro de Ciencias Sociales de Berlín, dijo que eran una “ruptura del cortafuegos informal” y una “intervención tóxica de Merz y la CDU”, que puede ayudarles en estas elecciones pero probablemente tendrán efectos negativos a largo plazo.

Dijo que los acontecimientos de esta semana en el Parlamento son “política simbólica que no se debe subestimar”, pero también dijo que “sería cauteloso con la categoría de un momento histórico y épico”.