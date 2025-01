Michelle Obama no asistirá a la investidura de Donald Trump

La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, siendo esta la segunda vez en dos semanas que no participa en una reunión de ex líderes de Estados Unidos y sus cónyuges.

Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush se reunirán nuevamente para la inauguración. Laura Bush y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acompañarán a sus esposos en la ceremonia de juramentación del 20 de enero en el Capitolio, indicaron representantes.

"El expresidente Barack Obama ha confirmado su asistencia a las 60ª Ceremonias Inaugurales. La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima inauguración", dijo un comunicado de la Oficina de Barack y Michelle Obama que fue compartido con The Associated Press.

No se proporcionó una explicación sobre por qué Michelle Obama no asistirá a la inauguración de Trump. Tampoco asistió al funeral de Estado la semana pasada en Washington para el expresidente Jimmy Carter. Los expresidentes Trump, Obama, Bush y Clinton y sus cónyuges asistieron, excepto ella.

Bill Clinton asistirá a la ceremonia de juramentación, una persona familiarizada con la agenda del expresidente confirmó para la AP. Hillary Clinton también asistirá, dijo un portavoz.

La Oficina de George W. Bush indicó que él y la ex primera dama Laura Bush asistirán.

Michelle Obama fue la única cónyuge ausente del servicio la semana pasada en la Catedral Nacional de Washington, donde su esposo y Trump estaban sentados uno al lado del otro y charlaban y reían como viejos amigos a pesar de la historia de animosidad política entre el expresidente demócrata y el republicano que regresa.

Los tres expresidentes y sus esposas asistieron a la primera inauguración de Trump en 2017, incluida Hillary Clinton, después de que ella perdiera las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump. Carter también asistió.