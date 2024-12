La IA se está arraigando en empresas de todos los sectores ¿Hacia dónde se dirige en 2025?

A medida que la inteligencia artificial continúa creciendo a un ritmo rápido, cada vez más empresas luchan por adaptarse de manera rápida y responsable.

Dan Priest es el nuevo director de inteligencia artificial de PwC, una de las firmas de consultoría más grandes del mundo, donde trabaja con empresas de todos los sectores a medida que adoptan esta tecnología en auge tanto en sus operaciones diarias como en sus futuros modelos de negocios. Dice que en 2024 se trató de demostrar lo que la inteligencia artificial puede aportar, y espera que en 2025 se centre más en ampliarla.

Priest habló recientemente con The Associated Press sobre su nuevo cargo y otras predicciones comerciales de inteligencia artificial que su equipo tiene para el próximo año. La entrevista ha sido editada para que sea más breve y clara.

P: ¿Cuándo decidió PwC que quería un Director de Inteligencia Artificial?

R: Asumimos el cargo a principios de julio, después de realizar un análisis y una estrategia del impacto de la IA en la empresa. La motivación era simplemente asegurarnos de que estábamos aprovechando todo el potencial de la IA, de manera responsable, para servir mejor a nuestros clientes. Trabajamos con empresas de diversos sectores, como la tecnología, la atención sanitaria y la hostelería.

P: ¿Qué le han dicho las empresas con las que trabaja sobre cómo están adoptando la IA?

R: La IA está apareciendo de una forma u otra en la vida de la mayoría de nuestros clientes. En una encuesta reciente que realizamos a empresas de la lista Fortune 1000, casi la mitad de los encuestados afirmó que la IA está totalmente integrada en sus flujos de trabajo, y aproximadamente un tercio incluso la había integrado en sus productos y servicios.

Y la IA es más que una iniciativa tecnológica, también está modificando las estrategias de negocio. Los directores ejecutivos reconocen de forma abrumadora que la IA afectará a su modelo de negocio de alguna manera: aproximadamente el 73 % de los que entrevistamos en un informe de predicciones dijeron que creen que la IA provocaría un cambio en su modelo de negocio. En particular, cada vez vemos más IA generativa tanto en presencia del consumidor como en el desarrollo de productos.

P: ¿Puedes darme ejemplos de cómo se ve eso?

R: Para ser competitivas, las empresas ya no pueden predecir lo que quieren los consumidores. Hay que ofrecerles una forma de personalizar los productos y servicios específicos que desean, y la inteligencia artificial tiene un medio para hacerlo.

Tomemos como ejemplo una empresa del sector de los cruceros. En el pasado, las líneas de cruceros tenían que predecir qué tipo de alimentos, productos y excursiones deseaban los clientes. Ahora, con la inteligencia artificial, pueden tener un motor de personalización que diga: "Soy fanático de estos productos de lujo" y luego asegurarse de que esos tipos de productos de lujo estén a bordo. O bien, "Soy fanático de este tipo de comida" y pueden asegurarse de que esa comida esté en el menú. Esto ofrece a las empresas una forma de personalizar la experiencia que antes no era posible.

P: ¿Qué riesgos deben tener en cuenta las empresas al abordar la IA?

R: La IA no es monolítica y existen diferentes niveles de madurez para diferentes usos. Se han visto problemas en centros de contacto, por ejemplo, donde se introdujeron agentes de IA y, en algunos casos, los clientes sufrieron alucinaciones con información errónea. Por eso es importante realizar una "prueba de madurez" para asegurarse de que la tecnología que se está utilizando esté lista para su uso, en particular cuando se trata de interactuar con el cliente. Esas mismas disciplinas son fundamentales para proteger los datos internos, que no se quieren que entrenen inadvertidamente a un gran modelo de lenguaje.

Esa es una categoría de riesgo. Por otro lado, otro riesgo es no avanzar con la suficiente rapidez y quedarse atrás. Su estrategia de IA le permitirá avanzar o le dificultará alcanzarla. Si aprendemos una lección de la era de Internet, muchos de los pioneros acabaron siendo ganadores durante los siguientes diez o veinte años. Esperamos ver algo muy similar con las empresas que adopten la IA hoy, tanto de forma temprana como de forma fiable.