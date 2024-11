Una tregua con Hezbolá debe garantizar la seguridad de Israel, afirma Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó que una tregua con Hezbolá en Líbano debe garantizar la seguridad de Israel, al reunirse el jueves con emisarios estadounidenses que también buscan un cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

Para el Estado hebreo, la "cuestión principal" es "asegurar la aplicación del acuerdo [de tregua] y prevenir cualquier amenaza para su seguridad desde Líbano", afirmó Netanyahu en un comunicado publicado por su oficina.

El jefe del gobierno israelí se reunió con los enviados estadounidenses Amos Hochstein y Brett McGurk, quienes también hablaron con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, a menos de una semana de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Además de buscar "medidas para poner fin al conflicto en Gaza", el departamento de Estado estadounidense indicó que Hochstein y McGurk viajaron a Jerusalén para hablar "de una solución política" a más de un mes de guerra en Líbano entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá, apoyado por Irán.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó por la noche que las discusiones tuvieron un "buen progreso", pidiendo "una solución diplomática, incluido un cese el fuego".

El encuentro con Gallant se centró en "los acuerdos de seguridad relacionados con la zona norte y Líbano y en los esfuerzos para garantizar el regreso de 101 rehenes aún retenidos por Hamás en Gaza", señaló un comunicado del ministro.

La guerra en Gaza se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos islamistas mataron en el sur de Israel a 1,206 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, de acuerdo con un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes.

De los 251 capturados, un centenar siguen cautivos en el territorio palestino gobernado por Hamás, pero 34 fueron declarados muertos por el ejército.

En respuesta, Israel lanzó una campaña que ha dejado 43,204 muertos en la Franja de Gaza, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, considerados fiables por la ONU.

El conflicto se extendió en septiembre a Líbano, donde el ejército israelí intensificó su ofensiva aérea el 23 de septiembre y lanzó una incursión terrestre contra posiciones de Hezbolá en el sur del país apenas una semana después.

El objetivo de Israel es neutralizar a Hezbolá en esta región fronteriza y permitir el regreso al norte del país de 60,000 habitantes desplazados por los disparos de cohetes del grupo islamista desde hace más de un año.

Hamás rechaza una tregua temporal

Según medios israelíes, que citan fuentes gubernamentales, el plan preparado por los emisarios estadounidenses prevé una retirada de Hezbolá del sur de Líbano, fronterizo con Israel, así como la retirada del ejército israelí de esta zona, cuyo control quedaría en manos del ejército libanés y de los cascos azules de la ONU.

Líbano tendría la responsabilidad de evitar que Hezbolá se rearme e Israel conservaría su derecho a defenderse respetando el derecho internacional, según el documento.

Netanyahu aseguró "apreciar" el apoyo estadounidense, a la vez que rechazó ceder a las presiones de su aliado.

"Los ejércitos terroristas ya no estarán en nuestras fronteras. Hamás ya no controlará Gaza y Hezbolá no se instalará en nuestra frontera norte en posiciones que le permitan invadir" Israel, añadió.

Según la cadena israelí 12, Israel exige la retirada de Hezbolá del sur de Líbano, el despliegue del ejército libanés en la frontera y un mecanismo internacional que garantice la aplicación del acuerdo de tregua. También quiere que, en caso de amenazas, Israel conserve su libertad de actuar en defensa propia.

Según responsables israelíes, los soldados en el sur de Líbano no se retirarían antes de que haya un acuerdo que satisfaga las exigencias de seguridad de Israel.

El nuevo jefe de Hezbolá, Naim Qasem, afirmó que aceptaría un cese el fuego, pero bajo ciertas "condiciones", que no precisó.

Qasem fue nombrado el martes nuevo líder de la formación político-militar tras el asesinato de su predecesor, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí en septiembre.

Hezbolá abrió un frente con Israel el 8 de octubre de 2023, en apoyo a Hamás.

En Gaza, un responsable del movimiento islamista palestino, Taher al Nunu, reiteró el rechazo de Hamás a una "tregua temporal", en referencia al plan propuesto por Estados Unidos y Catar, dos mediadores.

Siete muertos en el norte de Israel

En la Franja de Gaza, donde el ejército israelí concentra su ofensiva en el norte desde el 6 de octubre, siete ataques aéreos alcanzaron Jabaliya, Beit Lahia y Ciudad de Gaza el jueves, según testigos.

En Israel, al menos siete personas murieron el jueves por cohetes disparados desde Líbano, informaron las autoridades y los servicios de rescate.

Además, el ejército israelí afirmó por la noche que había interceptado dos drones que se acercaban a Israel desde el este del país, sin dar más precisiones.

En Líbano, el ejército israelí instó el jueves a los habitantes de varias zonas del sur a evacuarlas, incluido el campo de refugiados palestinos de Rashidieh.

Seis socorristas afiliados a Hezbolá y su aliado Amal murieron en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, según las autoridades libanesas.

Desde el 23 de septiembre, al menos 1,829 personas han muerto en Líbano, según un balance de AFP basado en datos del Ministerio de Salud libanés.