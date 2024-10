La fiscalía sueca confirma investigación por "violación", pero Mbappé está "tranquilo"

La fiscalía sueca confirmó este martes la apertura de pesquisas por una presunta violación ocurrida en Estocolmo, tras las informaciones de prensa que aseguran que Kylian Mbappé está siendo investigado por estos hechos, aunque sin nombrar directamente al futbolista, que afirmó estar "tranquilo" a través de su abogada.

Según las informaciones de los diarios Aftonbladet y Expressen y de la cadena pública de televisión SVT, el astro del Real Madrid y de la selección francesa está siendo investigado por una supuesta violación ocurrida durante los dos días que Mbappé y un grupo de allegados pasaron en Estocolmo la semana pasada.

"Tras las informaciones de los medios de comunicación sobre una presunta violación en Estocolmo, el fiscal puede confirmar que se ha presentado una denuncia por violación ante la policía", dijo la fiscalía en un comunicado.

Horas después Mbappé emitió un comunicado a través de su abogada, Marie-Alix Canu-Bernard.

"Está atónito por escuchar que podría afectarle. Ha preferido ir a entrenar y ha pedido a mi gabinete que las cosas no queden así, porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma. Por esa razón vamos a presentar una denuncia por calumnias", señaló la letrada.

"Hemos leído la prensa. La fiscalía de Estocolmo ha emitido un comunicado pero no permite saber si va dirigida a Kylian Mbappé. Por tanto no tengo suficiente información que me permita confirmar si se trata de una denuncia hacia su persona", añadió.

La fiscalía sí había precisado que los hechos ocurrieron el 10 de octubre en un hotel de la capital de Suecia. Según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP, el lugar de la supuesta agresión fue el Bank Hotel.

"Razonablemente sospechoso"

El diario Expressen informó el lunes, en base a fuentes anónimas, que Mbappé es considerado como "razonablemente sospechoso" en esta investigación, es decir, el grado de sospecha más bajo previsto en la legislación del país escandinavo.

Aftonbladet y SVT añadieron este martes que pudieron confirmar por su parte que Mbappé es la persona investigada por violación.

En el sistema judicial sueco existen dos grados de sospecha: "razonablemente sospechoso" y "probablemente sospechoso". El primero, el más débil de los dos, raramente acaba con una detención provisional, mientras que el segundo es generalmente una condición previa a la detención, según la web de la fiscalía.

Pruebas incautadas

Mbappé no fue convocado por el seleccionador francés Didier Deschamps para los partidos de la Liga de Naciones y el jugador aprovechó para visitar Suecia la semana pasada.

Según Aftonbladet, Mbappé cenó con un grupo de personas en la capital sueca en el restaurante Chez Jolie, y luego acudieron al club 'V', donde el jugador y su séquito habrían privatizado una sala en la que una treintena de personas fueron invitadas. Antes, se les invitó a dejar los móviles en la entrada, informó el tabloide.

Preguntada por la AFP, la abogada de la denunciante, Petra Eklund, respondió con un mensaje escrito: "No puedo hacer comentarios en este momento".

Mbappé abandonó el país nórdico el viernes y el sábado fue presentada la denuncia, luego de que la supuesta víctima recibiera atención médica.

El Expressen informó por su parte este martes que los investigadores tienen en su poder como pruebas un pantalón negro de cuero, una blusa del mismo color y unas bragas.

El propio Mbappé reaccionó el lunes calificando los reportes de falsas informaciones y relacionándolas con la audiencia prevista este martes ante una comisión de la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) en el marco del litigio que opone al delantero con su antiguo club, el París SG.

"FAKE NEWS !!!! Esto se está volviendo tan previsible, la víspera de una audiencia por casualidad", se indignó el jugador del Real Madrid en la red social X.

Mbappé reclama al PSG 55 millones de euros (60 millones de dólares) en salarios impagados y otras primas.

"Estoy contenta que sean tantos en interesarse por la decisión de esta comisión", dijo la abogada del jugador en este caso, Delphine Verheyden, a su llegada a la sede de la LFP.

"Esta es la información del día, no se dejen embaucar", añadió antes de entrar en el edificio ante los numerosos periodistas concentrados.

Indirectamente aludido por el jugador en su tuit, el PSG se limitó a "ignorarlo y conservar su clase y su dignidad", indicó el lunes a la AFP una fuente cercana al club.

Tras esta guerra de mensajes, una fuente cercana al PSG señaló a la AFP este martes que la comisión paritaria de recursos de la LFP anunciará su decisión sobre el caso el 25 de octubre.

Imagen controlada al detalle

Tras pasar siete temporadas en el PSG, en las que no trascendió ningún escándalo en particular, Mbappé fichó por el Real Madrid para continuar con su estelar carrera.

El futbolista de 25 años lleva un férreo control de su imagen a través de un núcleo de personas allegadas, familiares, abogados y portavoces, y toda su comunicación está calculada.