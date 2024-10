El opositor ruso Alexéi Navalni ya sabía que iba a morir en prisión

El opositor ruso Alexéi Navalni estaba seguro de que moriría en prisión, como ocurrió finalmente, según consta en sus memorias escritas en una cárcel de su país, que se publican este mes en todo el mundo con el título de 'Patriota'.

"La única cosa a la que deberíamos temer es a abandonar nuestra patria al saqueo de una banda de mentirosos, de ladrones y de hipócritas", escribe en referencia a las altas esferas rusas, según un extracto de sus diarios publicado por la revista estadounidense The New Yorker y que recogen medios españoles.

Empezó a escribir 'Patriota' en 2020, poco después del envenenamiento que casi le cuesta la vida, y llegó a una conclusión trágica en marzo de 2022: "Pasaré el resto de mis días en prisión y moriré aquí".

Navalni cumplía una condena de 19 años por "extremismo" en una cárcel del Ártico, donde fue encontrado muerto el 16 de febrero de 2024. Tanto su esposa como gran parte de la comunidad internacional responsabilizaron al propio presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"No habrá nadie a quién decir adiós (...) Todos los cumpleaños se celebrarán sin mí. Nunca veré a mis nietos. No seré el tema de ninguna historia familiar. No estaré en ninguna fotografía", lamentaba mientras describía la dura vida cotidiana de la prisión.

A pesar de ello, se permite cierta ironía al compararse con el presidente ruso. "Putin deja a los ministros sentados en la sala de espera por unas seis horas, y mis abogados han de esperar cinco o seis para verme".

Y explica los motivos por los que volvió a Rusia desde Alemania donde se había recuperado del envenenamiento: "No quiero abandonar mi país ni traicionarlo. Si sus convicciones tienen un sentido, deben estar listos para defenderlas y para hacer sacrificios si es necesario".

Es la historia de su vida de principio a fin: su juventud en la URSS, su despertar político, "su absoluto compromiso en la lucha contra un superpoder decidido a silenciarlo y a erradicar la democracia, su inquebrantable amor por Rusia y sus últimos años en la cárcel", según la editorial española Península.

"Sus diarios de prisión, nunca publicados hasta ahora, revelan a un hombre -añade- que demostró un espíritu y un compromiso inexpugnables y sirven de llamativo recordatorio de por qué los principios de la libertad individual son importantes".